Dopo l’abbandono di Amadeus ci si chiede chi lo sostituirà in Rai e chi lo seguirà. Il conduttore migrerà a Discovery come il collega Fabio Fazio e manterrà le passioni di sempre: quiz e intrattenimento musicale. In un video pubblicato sui social ha espresso tutto l’orgoglio che lavorare in Rai per così tanti anni gli ha dato. “Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in tv”.

Dopo l’addio del conduttore ci si chiede chi lo sostituirà e chi lo seguirà. Il totonomi è iniziato da giorni e tra i papabili rispuntano i nomi di Carlo Conti e Antonella Clerici per il festival, anche se la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha detto di non voler ritornare al timone della kermesse musicale.

Addio Rai di Amadeus: Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci restano

A Viva Rai Due Fiorello aveva detto: “Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro”. Non sarebbe da escludere neanche il grande ritorno di Paolo Bonolis. Per “Affari Tuoi” si vocifera il nome di Marco Liorni che sta ottenendo buoni risultati con l’Eredità, ma è spuntato anche il nome di Stefano De Martino, ormai collaudato conduttore di Bar Stella. Ma chi seguirà Amadeus a Nove? In questi giorni sono usciti nomi davvero pesanti.

In primis si è parlato di Fiorello, grande amico di Amadeus e spalla del conduttore negli ultimi cinque Festival di Sanremo, ma lo showman ha già smentito la notizia: “Siamo molto amici, ma abbiamo due vite diverse: mia moglie si chiama Susanna, lui è sposato con Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse, lui vive a Milano, io a Roma, lui va al Nove, io no”.

Il Canale Nove pare che stia puntando ora al potenziamento dell’informazione e secondo la Stampa l’azienda starebbe trattando per portare Sigfrido Ranucci, Federica Sciarelli e Francesca Fagnani. Nomi davvero pesanti, anche se in queste ore due di loro hanno smentito la notizia dell’addio alla Rai. Si tratta di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto e Sigfrido Ranucci, che dal 27 marzo 2017 conduce il programma televisivo Report, trasmesso su Rai 3.