Una bellissima notizia è arrivata in queste ore e ha fatto riferimento a Carlo Conti. La Rai avrebbe deciso di dargli un programma molto amato dagli italiani e la novità ancora più intrigante è che sarebbe affiancato da altre personalità di spicco. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per lui e per i vertici di viale Mazzini, che hanno l’obbligo di dare il meglio per conquistare ascolti ottimali.

E Carlo Conti si impegnerebbe tantissimo per rendere ancora più orgogliosa la Rai. Questo programma top gli permetterebbe di aumentare ancora di più la sua già enorme popolarità. Dopo l’addio di Fabio Fazio in primis e quello recentissimo di Amadeus diventerà proprio lui il punto di riferimento. Ed ecco che sarebbero state contattate anche due cantanti per supportarlo in una splendida avventura.

Carlo Conti, la Rai pronta ad affidargli il programma top: “Chi sarà al suo fianco”

Ormai saremmo in dirittura d’arrivo per l’assegnazione a Carlo Conti da parte della Rai del programma più bello dell’anno. A rivelare questi dettagli è stato il settimanale DiPiùTv, che ha pure citato i nomi di due artiste che diventerebbero co-conduttrici. Le indiscrezioni sono sempre più forti e, non essendoci smentite, l’ipotesi che ben presto ci sia l’ufficialità prende sempre più piede.

DiPiùTv ha scritto che “dicono tutti che Carlo tornerà a Sanremo“. Dunque, il Festival della canzone italiana 2025 dovrebbe ritornare nelle sue mani dopo le precedenti tre avventure in passato, l’ultima delle quali è datata 2017. Infatti, è stato aggiunto dal settimanale: “Dicono sia lui il conduttore giusto per raccogliere l’eredità di Amadeus, ripetono in Rai, e si fanno già i nomi delle co-conduttrici”.

Conti potrebbe portare con sé a Sanremo Maria De Filippi, Annalisa ed Elodie. E in più è stato fatto sapere: “Carlo sta vagliando la proposta anche alla luce dell’enorme successo dei cinque festival di Amadeus, che ha ‘rinfrescato’ la gara con talenti giovani, lanciando tormentoni che spopolano, ma anche riportando in gara vecchie glorie come i Ricchi e Poveri”.