La voce è clamorosa, due conduttori Mediaset sarebbero ad un passo dalla Rai. Non sono ancora chiari i termini ma pare sicuro che per loro sia pronto un palcoscenico di prima grandezza. La notizia arriva mentre i vertici della tv di Stato tracciano un primo bilancio dell’autunno. Bilancio deludente fatto di programmi sospesi (Bianca Guaccero) e conduttori estromessi dalla guida di programma di punta: Pino Insegno all’Eredità. Insegno che però, ancora una volta, smentisce questa versione.

“Apprendiamo dagli organi di stampa che Pino Insegno sarebbe stato estromesso da L’Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay. Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma. Al momento possiamo solo rilevare l’ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle”.





Sanremo 2024, Alvin e Giulia Salemi accanto ad Amadeus?

“Un gioco – continua il suo ufficio stampa – che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima”. In attesa di quello che sarà arriva la notizia di un possibile approdo di Alvin e Giulia Salemi in Rai, co – conduttori lo scorso anno di Isola dei Famosi e GF Vip. Dove? Al fianco di Amadeus al prossimo festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione è il profilo X di LaTv.

Per ora, come detto, si tratta di voci. Non c’è alcuna certezza ma l’indiscrezione sembra aver sortito un impatto positivo nei telespettatori che gradirebbero molto questi innesti, due rinforzi molto pesanti capaci di portarsi dietro una fetta del pubblico giovanile. In ballo, poi, ci sarebbe anche il nome di Pollio, che ha avuto già modo di condurre diversi programmi musicali come Battiti Live, Summer Festival e LoveMI.

In attesa di sviluppi Amadeus continua a lavorare per un festival di Sanremo che sia all’altezza dei precedenti. Lo scorso anno, pure con qualche polemica di troppo, Sanremo aveva fatto il pieno di ascolti e la conferma di Amadeus era arrivata a furor di popolo.