Sono passate solo un paio di settimane dalla fine del Grande Fratello, e già i riflettori si stanno spegnendo su molti ex concorrenti. Alcuni, soprattutto quelli eliminati prima della finale, sembrano già spariti dai radar. Altri invece continuano a far parlare di sé, tra social e presenze pubbliche. Chi resterà davvero nel mondo dello spettacolo è presto per dirlo.

Uno che non ha mai nascosto le proprie ambizioni è Alfonso D’Apice. Dentro la Casa aveva raccontato di sognare un futuro in televisione, magari come presentatore. E dopo l’esperienza al GF ha anche iniziato dei corsi di recitazione, segno che la volontà di provarci sul serio c’è. E anche la sua fidanzata, Chiara Cainelli, a detta di molti potrebbe avere un futuri in tv visto. Non solo per le sue qualità da ragazza immagine e ballerina.

Chiara e Alfonso, la svolta dopo il Grande Fratello: c’erano anche loro all’evento top

In attesa di capire quali saranno le loro prospettive, possiamo dire che i due già si stanno muovendo nell’ambiente. Alcuni video sui social mostrano Alfonso tra gli invitati di un evento mondano ieri sera a Napoli, accanto a nomi noti della musica e della TV. Con lui c’era anche Chiara. I due si erano separati per qualche giorno – lei era tornata a casa sua a Trento – ma ora sono di nuovo insieme.

Alfonso e Chiara si sono concessi volentieri ai fotografi e ai fan, mostrando una certa disinvoltura davanti all’obiettivo. Sui social i loro fan commentato entusiasti: lei sembra una vera star. Mentre c’è chi nota che Alfonso frequentava certi ambienti già prima del Grande Fratello, con oltre 200 mila follower su Instagram. Un boom avvenuto dopo la sua partecipazione a Temptation Island la scorsa estate.

Nel corso della serata, i due si sono fermati anche a fare foto e video con gli altri ospiti. In uno, una delle persone presenti alla serata scherza con Chiara : “Questa è trentina ma sta diventando napoletana. È proprio come al GF: bella, schietta, dolce e sincera”. Chiara, dal canto suo, ha risposto con autoironia: “Dal vivo sono più dolce, lì ho fatto vedere la mia parte più velenosa. Ma va bene così. E poi – ha aggiunto sorridendo – sto insegnando l’Italiano ad Alfonso”.

Un’assenza che invece ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad alcuni fan è stata quella di Zeudi, che nella precedente uscita pubblica si era divertita a “reggere la candela” tra Alfonso e Chiara. Stavolta, però, i due erano da soli. I riflettori del post-reality si accendono in fretta, ma si spengono altrettanto rapidamente. Solo i prossimi mesi sapranno dirci se Chiara e Alfonso riusciranno a mantenere le luci ancora puntate su di loro. In coppia, da soli o magari sarà stato solo un fuoco di paglia.