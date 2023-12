Non solo Federico Massaro sta prendendo confidenza con alcuni dei concorrenti del Grande Fratello. Anche la sua collega, Monia La Ferrera, entrata insieme a lui nella casa lunedì scorso, ha già delle simpatie. Che nemmeno a dirlo non vanno giù a Massimiliano Varrese, l’uomo con cui anni fa ha avuto una storia d’amore. Breve ma intensa, hanno raccontato al pubblico di Alfonso Signorini e sono stati entrambi molto felici di ritrovarsi.

Si erano incontrati in aeroporto e da quel momento tra loro è scoppiato l’amore. Hanno anche vissuto insieme per qualche mese, poi è finita e non si sono più visti in questi ultimi 13 anni. L’attore però non si aspettava di ritrovarla al Grande Fratello: “Tutto molto strano. Lei era piccola ma con dei valori bellissimi. Io l’ho seguita nel tempo però voi siete malefici. Ci siamo sentiti prima che io entrassi nella casa”, ha detto a Signorini in diretta.

GF, Monia con Vittorio e Varrese fa una scenata

È passato qualche giorno alla puntata e i due ex, oggi entrambi single, spesso si sono ritrovati a parlare, del passato e non. Ma a quanto pare Monia ha trovato subito un amico nella Casa in Vittorio Menozzi. E Massimiliano non sembra gradire questa loro complicità, per questo viene anche preso un po’ in giro per la sua gelosia. È successo in cucina, mentre i due lavavano le posate.

Poi Monia e Vittorio si sono ritrovati in giardino, a chiacchierare sotto le coperte e Massimiliano li ha ribeccati insieme. “Hai mai notato che non mi sono mai svegliato così presto?“, lo ha provocato il modello. E Varrese: “Non giocare con il fuoco, però…“. Un avvertimento, diciamo, e anche se la stessa Monia gli ha spiegato che si tratta solo di amicizia, l’attore è evidentemente geloso.

La pipì addosso giuro



Vittorio e Monia ✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/gJNuACYgEo — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) December 7, 2023

“Lo sapevi che mi avrebbe dato fastidio, mi sveglio e ti trovo lì abbracciata con Vittorio sotto le coperte, poi hai libertà di fare quello che vuoi, ma un pochino mi ha dato fastidio”, le ha detto. E ancora: “Anche se sono 14 anni che non ci vediamo, hai fatto parte di me. Sai come sono fatto, per me i piccoli dettagli fanno la differenza… lo so che tu sei sempre stato così, ci sono dei piccoli dettagli, delle piccole delicatezze che non tutti hanno. Sapere che abbiamo avuto una storia importante, trovarti sotto le coperte dopo un giorno mi ha dato fastidio, è una delicatezza che io non farei, se fossi Vittorio non lo farei sapendo che sei stata una storia importante…”.