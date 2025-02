“Sai, con Federico…”. Confessione inaspettata di Chiara Cainelli sul nuovo arrivato, Federico Chimirri. La concorrente si è confidata con Shaila Gatta. Il giovane argentino è entrato da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, ma in breve tempo ha già attirato l’attenzione delle concorrenti del Grande Fratello grazie ai suoi numerosi talenti, che spaziano dalla cucina (ha partecipato al programma MasterChef alcuni anni fa) alla musica. Alfonso Signorini, infatti, lo ha presentato come uno dei dj più richiesti nei locali di Ibiza. Oltre a queste doti, Chimirri ha mostrato una notevole ironia e si è integrato perfettamente nel gruppo. Il suo contributo si fa sentire soprattutto in cucina, dove ha occupato il posto lasciato libero da Luca Calvani.

“Sai, con Federico…”. Grande Fratello, Chiara spiazza Shaila e pubblico sul nuovo arrivato

Ed è proprio in cucina che le telecamere del GF hanno ripreso una conversazione tra Chiara e Shaila sul ragazzo argentino. Chiara, come noto, è ufficialmente fidanzata con Alfonso D’Apice. L’annuncio è avvenuto durante la puntata del 30 dicembre. I due dormivano insieme già da alcune notti. A dare la notizia è stato Alfonso: “Con Chiara è nato un po’ così: la vedevo come una ragazza bella, intelligente e capace e avevo voglia di conoscerla. Poi la realtà ha superato le aspettative”, ha spiegato.

“Non me l’aspettavo, ma abbiamo costruito un legame profondo, come se fossimo anime gemelle”, ha detto invece la ragazza. “Ero single da cinque anni e mi ero proprio rassegnata, non cercavo nulla, e molte volte evitavo anche lui. Di lui mi piacciono il suo cuore e la sua mente”.

Ma quello con Chiara non è l’unico legame speciale costruito da Alfonso all’interno della casa. Oltre all’amore, Alfonso ha trovato anche un grande amico in Javier Martinez. I due sono molto legati. Tuttavia, sembra che il napoletano, negli ultimi giorni, sia un po’ indispettito, poiché questo rapporto privilegiato con Martinez rischia di incrinarsi a causa del nuovo arrivato, Federico. Tra Javier e Chimirri, infatti, si è creata subito una bella sintonia, non fosse altro perché entrambi sono argentini.

Chiara: Alfonso è geloso di Federico… per quanto riguarda la sua amicizia (con Javier, ma che vogliono stasera da Javier e Federico?😆)#GrandeFratello pic.twitter.com/c0SccOY02b — Violett926 (@violett926) February 1, 2025

Chiara ha notato questo disagio da parte di Alfonso e ne ha parlato con Shaila: “È geloso di Federico… per quanto riguarda la sua amicizia con Javier”. “Davvero??!” ha risposto Shaila, sorpresa. “Eh sì”, ha risposto Chiara. “Magari è geloso di te, perché lui è un bel ragazzo”, ha aggiunto Shaila Gatta. “No, non di me”, ha però ribadito Chiara. Questa affermazione ha spiazzato il pubblico: “Ma poi Alfonso ha Chiara, dovrebbe essere contento se Javi si fa altri amici”, ha commentato un utente su X.