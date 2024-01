E mentre a Uomini e Donne studio e pubblico applaudono la scelta di Cristian e aspettano con trepidazione quelle di Brando e soprattutto Ida Platano, ecco che una vecchia conoscenza del programma torna a far parlare di sé. Valentina Autiero, ricordate? Era una presenza fissa nel parterre femminile tempo fa ma è parecchio che non si vede alla corte di Maria De Filippi.

Valentina Autiero ha partecipato al dating show di Canale 5 fino alla stagione 2021/2022, ricorda il sito Isa e Chia che poi sgancia una bomba di gossip sull’ex dama e un altro ex protagonista di Uomini e Donne. Quando era in studio, aveva frequentato i cavalieri Simone Virdis, Mattia Ciardo, Germano Avolio e David Scarantino. Ma non è su di loro che ora si concentra l’attenzione degli appassionati di UeD.

Valentina Autiero con un altro ex protagonista di UeD?

Ma su Diego Tavani, che nel 2021 iniziò a frequentare Ida Platano, promossa a tronista di Uomini e Donne. La loro conoscenza terminò però quando l’ex dama face un passo indietro, spaventata dal prematuro coinvolgimento del cavaliere. Diego si disse innamorato di Ida e, proprio in quella occasione sui social Valentina si schierò in sua difesa e rivolse anche un apprezzamento fisico.

Archiviata la storia di fatto mai decollata con Ida Platano, Diego Tavani si legò ad Aneta Buchtova, con la quale lasciò il programma a maggio del 2021. La coppia, nove mesi dopo, annunciò la fine della loro storia d’amore, che sarebbe terminata per volontà di lui. Finita la ricostruzione, veniamo alla bomba sganciata dal sito Isa e Chia che pubblica anche delle immagini.

A distanza di anni dalla loro partecipazione al programma di Maria De Filippi, Valentina Autiero e Diego Tavani si sono rincontrati. Ad “incastrare” i due, una Instagram story pubblicata dall’ex dama che, trovandosi in un ristorante insieme ad alcuni amici, ha inquadrato il locale e nel filmato si vede proprio lui seduto al suo fianco. È dunque innegabile che abbiano trascorso del tempo insieme ma ora i fan di UeD immaginano che i due si siano riavvicinati… Sarà davvero così?