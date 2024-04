“È sempre mezzogiorno“, malanno per uno dei protagonisti. In questi giorni si è molto parlato del problema al viso capitato a Simona Ventura. La conduttrice, al fianco di Paola Perego in “Citofonare Rai2“, è stata colpita da una paresi facciale: “Si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo.

Con il cortisone, almeno per una settimana – ha detto – Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”. Tuttavia in seguito ha spiegato di doversi fermare e di aver bisogno di un po’ di riposo. Proprio nelle ultime ore è venuto fuori che anche un altro protagonista della tv ha avuto un problema anche se ha continuato a comparire in video.

Anche lo chef ha una paresi come Simona Ventura

Proprio nella puntata di oggi martedì 16 aprile di “È sempre mezzogiorno” Antonella Clerici ha spiegato al pubblico che lo chef Daniele Persegani ha lo stesso problema di Simona Ventura. Lo ha riportato Ultimenotizieflash. Probabilmente si tratta di un blocco meno vistoso rispetto a quello della conduttrice. Inoltre la sua posizione rispetto al bancone ha permesso alla regia di nasconderlo bene nei giorni scorsi.

Tuttavia nella puntata odierna Antonella Clerici, scusandosi col diretto interessato che forse avrebbe voluto tenere tutto nascosto, ha rivelato che Daniele Persegani ha una paresi facciale. Tra l’altro nei giorni scorsi la conduttrice aveva più volte rimproverato l’uomo affermando che avrebbe dovuto concedersi più riposo, ma senza spiegare quale fosse il suo problema.

Poi la rivelazione: “A proposito di salute, perché molti giustamente hanno notato che hai un problema facciale ultimamente e allora io ho rispettato la tua volontà, la tua privacy ma è arrivato forse il momento di dire anche è la stessa cosa che ha Simona Ventura. Tu hai questa paralisi di Bell, che è quella che ha Simona, che non si capisce come viene, può essere il freddo o anche lo stress. Quando si lavora tanto, si riposa poco…”.

