Helena, Javier, Lorenzo, Shaila, Jessica, MariaVittoria, Zeudi, Chiara e Giglio: chi vincerà questo Grande Fratello? Il 31 marzo verrà incoronato il vincitore di questa lunghissima e chiacchieratissima edizione. Nel frattempo, in attesa della semifinale di lunedì 24, quando il cerchio si stringerà ancora di più visto che ci sarà probabilmente una doppia eliminazione, cresce la tensione nella casa.

Diversi gli scontri e, in alcuni casi, le rappacificazioni a cui gli spettatori stanno assistendo in questi ultimi giorni, ma non mancano momenti più tranquilli e anche divertenti. L’altra sera, per esempio, tutti i concorrenti si sono divertiti a iniziare le riprese di un corto dopo aver ricevuto costumi e oggetti di scena.

GF, Javier irriconoscibile: “Non si può guardare”

Il siparietto che non è passato inosservato tra il pubblico è quello che riguarda Helena e Javier. La modella si è divertita a dare lezioni di make up e truccare il fidanzato. Si è concentrata, ha preso in mano il trucco e iniziato a lavorare sul volto del pallavolista, applicando prodotti per labbra e occhi.

Questo momento ha messo in evidenza non solo la loro intesa, ma anche la capacità di divertirsi e di creare momenti leggeri all’interno di un contesto che può essere – e lo è, come abbiamo visto – spesso teso e competitivo. Il risultato però è stato esilarante.

No ragà lui ce deve avé un tasto nascosto 😂😂😂 non può cambià faccia così improvvisamente 😂😂😂 #helevier pic.twitter.com/IHJ1YuaLyA — Simo (@Simopiccoletta) March 21, 2025

“Così non si può guardare!”, “Ha cambiato faccia”, “Irriconoscibile”, si legge tra i vari post degli utenti che hanno ricondiviso alcuni fermi immagine della “trasformazione”. Qualcuno punzecchia Helena perché avrebbe esagerato, ma di certo i due si sono divertiti parecchio e i loro fan continuano ad apprezzare la leggerezza con la quale Helena e Javier vivono la loro storia nella casa.