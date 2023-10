Grande colpo di Fabio Fazio per la nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Ha infatti ottenuto il sì ufficiale dalla conduttrice del momento, che tornerà a fare compagnia ai telespettatori. Un ritorno molto atteso, che finalmente è stato confermato dalla trasmissione. Quest’ultima aprirà i battenti con la prima puntata prevista domenica 15 ottobre sul canale Nove, dopo il clamoroso e inatteso addio del popolare conduttore alla Rai.

Sapevamo già con certezza che ci sarebbero state Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ad affiancare Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ma ora ecco arrivare la notizia più bella anche su questa conduttrice. Altri ospiti sono già stati ufficializzati tempo fa e la pagina Instagram del programma li ha elencati. Quindi, il cast è praticamente fatto e non resta adesso che ammirare la nuova edizione a partire da metà del mese in corso.

Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa ci sarà anche la conduttrice del momento

Un momento davvero importante per Fabio Fazio, infatti messa da parte la delusione per quanto successo con la Rai, è pronto per questa nuova avventura a Che Tempo Che Fa. Spera di avere gli stessi straordinari ascolti televisivi del passato e la presenza di questa conduttrice gli darà ancora più forza. Lei tra l’altro è in un periodo molto fortunato, infatti oltre a condurre una trasmissione, è stata pure scelta in un noto programma come concorrente.

A Che Tempo Che Fa ci sarà anche l’amatissima Simona Ventura, come confermato dall’annuncio social: “Ora possiamo dirvelo: al tavolo di Che Tempo Che Fa tornerà super Simona Ventura che ritroverà la mitica compagnia di Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Ubaldo Pantani e il direttore e vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. E tanti altri amici! Una nuova grande edizione che vi aspetta”.

Il sito DavideMaggio ha ricordato il grande lavoro di Simona Ventura. Lei è già alla conduzione di Citofonare Rai2 con Paola Perego e sarà anche protagonista a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E ora abbiamo anche saputo che farà parte del cast di Che Tempo Che Fa.