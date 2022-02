Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati laddove tutto è iniziato: al GF Vip 6, dal loro “padrino” Alfonso Signorini. Due anni fa sbocciava il loro amore tra le mura della Casa di Cinecittà ed è successo in maniera del tutto inaspettata, tanto che lo stesso conduttore del reality show di Canale 5 ha sottolineato che “sulla carta” l’influencer e il figlio di Eleonora Giorgi non avevano nulla in comune.

E invece… Invece oggi aspettano il loro primo figlio. Che si chiamerà Gabriele ed è atteso a brevissimo, tanto che nella puntata del GF Vip 6 di San Valentino Clizia Incorvaia, che infatti ora ha un pancione enorme, ha rivelato di avere pronta in macchina la borsa per l’ospedale.

Clizia Incorvaia, il look per il ritorno al GF Vip 6

La coppia nata al GF Vip ha fatto rientro anche nella Casa per rivedere i luoghi che hanno visto nascere la loro bellissima storia d’amore. Per il ritorno negli studi Mediaset del reality, e a questo punto forse anche per l’ultima apparizione in tv prima di diventare mamma bis, Clizia Incorvaia ha indossato minidress molto trendy.





Nel dettaglio ha scelto un modello nero con la gonnellina a pieghe, le maniche corte e il colletto Peter Pan in total white. Sopra, per l’ingresso nel giardino dove ha dato il primo bacio al suo Paolo Ciavarro, ha poi aggiunto una giacca gessata oversize. Le scarpe? Firmate, le ha anche fatte vedere bene tra le Storie di Instagram.

Per completare il look sfoggiato al GF Vip 6, Clizia Incorvaia ha abbinato il suo mini abito che fasciava il pancione a un paio di collant velati e a delle pumps di Prada. Non ha mai rinunciato ai tacchi durante la gravidanza e non l’ha fatto nemmeno stavolta: nel dettaglio ha optato per un modello di vernice nera con la punta quadrata, un mini cinturino intorno alla caviglia, il plateau e il tacco quadrato, dunque più comodo. Il prezzo? Costano 690 euro.