“Perché Jessica non ha un uomo”. Bomba Clarissa Selassié, la sorella è al GF Vip e lei spiattella tutto

Clarissa Selassié è tornata sui social per parlare del Grande Fratello Vip 6, del rapporto tra la sorella Jessica e Barù svelando anche un retroscena molto piccante su un calciatore – a detta sua fidanzato – che le scriverebbe messaggi sui social. La prima eliminata delle principesse etiopi ha parlato anche di Antonio Medugno, concorrente con il quale ha avuto un flirt prima del suo ingresso nella casa.

“Antonio? Il mio ex? Non lo so, diciamo che tecnicamente non abbiamo mai messo un punto alla nostra situazione. Però è complicata perché lui era single, anche io lo ero, ora frequento un altro ragazzo, non so se lui sarà geloso e non so cosa possa succedere, ho anche un po’ paura. In casa però si è fatto manipolare da Nathaly e Delia”, ha detto Clarissa.

Clarissa Selassié GF Vip: “Perché Jessica non ha un uomo”

“Diciamo che lui alle donne più grandi piace tanto. Io prima che entrasse gli avevo consigliato di essere se stesso e non farsi influenzare. Adesso però credo che ci siano in gioco persone che meritano di più la finale, come Miriana Trevisan ad esempio”, ha spiegato ancora la principessa. Clarissa ha parlato anche del ragazzo con cui si sta frequentando, svelando di non voler dire ancora il nome e di aver ricevuto anche messaggi da un calciatore.





“Oh no mi fate andare nei guai, è fidanzato. Ok, è uno dell’Inter, ragazzi non posso parlare”. Poi spazio al capitolo Jessica-Barù. “Come lo vedo Barù? Lui mi confonde e non lo capisco come personaggio. So che è buono e non vedo mai malizia in quello che fa. Credo che lui sia una persona buona. L’interesse credo che esista ma ogni volta lo mettono in soggezione. Poi subentra il disagio… lui non vuole l’amore sotto le telecamere ma non credo la stia usando. Lo vedo alla mano… speriamo!”.

Poi la rivelazione sulla sorella: “Jessica da tre anni non ha interesse nei confronti di un ragazzo. Lei vuole innamorarsi e cerca l’amore. Non le interessa il divertimento, vuole la relazione e un uomo che la supporta pure moralmente. Ma è un suo modo di essere, lei è così perché il suo carattere l’ha resa in questo modo”.