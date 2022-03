La sorella Jessica ha sbaragliato tutta la concorrenza ed è riuscita a vincere il ‘GF Vip’, ma ora anche Clarissa Selassié è pronta a farsi valere in futuro. Nel corso di un’intervista ha infatti annunciato di essere molto determinata nel raggiungere un importante traguardo professionale. Le tre princess stanno conquistando ormai la televisione italiana, non a caso anche l’altra sorella Lulù è stata protagonista nel piccolo schermo nella seconda puntata de ‘La Pupa e il Secchione’ in veste di quarta giudice.

Prima di parlarvi di Clarissa Selassié nel dettaglio, c’è da dire che anche un’altra ex gieffina sta ottenendo risultati strabilianti, ovvero Soleil Sorge, che sta lavorando nel reality di Barbara D’Urso. Molti si sono fatti domande sul suo compenso. Non ci sono certezze, come sempre, ma stando a quanto riporta il sito Funweek si vociferano 7mila euro a settimana per Soleil Sorge: “Mentre tutti si scannano per 50mila euro, lei ha almeno il triplo di guadagno assicurato”. Un vero ‘choc’.





Clarissa Selassié è intervenuta nel programma ‘CasaChi’ e qui si è lasciata scappare qualcosa di davvero interessante. La sua esperienza al ‘GF Vip’ le è talmente piaciuta al punto che non ha nessuna volontà di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5. E per questo motivo ha deciso di autocandidarsi per un ruolo particolare. Ovviamente Alfonso Signorini avrà preso carta e penna per appuntarsi queste sue dichiarazioni e chissà se la sua decisione finale non ricadrà proprio sull’etiope.

A ‘CasaChi’ Clarissa Selassié ha quindi dichiarato: “Vi dico che per il carattere che ho mi piacerebbe molto fare l’opinionista del GF Vip. Questo perché so che regalerei delle perle assurde, di quelle che proprio si può volare in alto. Anche perché amo sempre dare la mia opinione e l’opinionista la vorrei fare al GF Vip già il prossimo settembre. L’avevate già capito dai miei tweet? A me comunque piace molto cantare anche con le mie sorelle, ma abbiamo diversi modi di esprimerci con la musica”.

E infine la sorella di Lulù e Jessica ha detto a ‘CasaChi’: “A breve farò uscire il mio primo singolo anche se non sarà un disco intero. Ora parliamo solamente di una canzone perché vado piano piano. In questo mondo vado a piccoli passi e in ogni caso ci amate così perché siamo fatte in questa maniera e sicuramente non siamo delle ragazze che possano farvi annoiare”.

