“Mi sento male”. Sviene in bagno e la regia stacca tutto: cosa è successo adesso al GF Vip

Spesso scoppiano liti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e l’argomento del cibo è una delle cause scatenanti anche perché non sempre viene accettato ciò che viene preparato in cucina. Proprio per il cibo è scoppiata una discussione tra le sorelle Selassiè: nella serata di martedì 9 novembre Lulù ha deciso di fare il digiuno e, non avendo mangiato nulla, ha cominciato a lamentare la fame con Clarissa, avvicinatasi per scoprire il motivo del suo malumore.

Lulù non ha gradito la cena preparata dai suoi inquilini e per questo motivo non ha mangiato. Clarissa si è così avvicinata per avere un confronto con la sorella e per consigliarle di parlare quando qualcosa non le va giù: “Sei poco presente in cucina, quando c’è roba da fare tu proponi. Se tu vai in cucina e chiedi se lo spazio è libero, proponi il menù e lo fai, mica ti dicono di no”.

A questo punto Lucrezia ha ribadito il suo concetto e cioè quello di voler mangiare piatti più semplici e la sorella l’ha ripresa sottolineando il suo lamento esagerato. Le principesse hanno cominciato a scontrarsi e, dopo aver alzato i toni, hanno chiamato all’attenzione anche Jessica. Vedendole litigare, l’ultima arrivata ha provato a portar via Clarissa, generando ancora di più tensione tra le due. “Mi stai aggredendo, sei matta. Vai di là, stai zitta” ha detto Lulù, spazientita.





Le sorelle Selassiè sono state protagoniste anche nelle ultime ore: in particolare Clarissa si è sentita male ed è svenuta in bagno. Immediatamente è scattata la censura da parte della produzione che ha staccato l’inquadratura e ha fatto vedere altri momenti della vita all’interno della Cassa. Si tratta di una scelta precisa da parte della produzione, cioè quella di non spettacolarizzare il dolore e cercare di tutelare i concorrenti. Gli utenti del web non l’hanno presa bene e ritengono che la censura scatti troppo spesso.

Secondo la ricostruzione fatta su Twitter, Clarissa Selassié si sarebbe sentita male, ma si sarebbe ripresa subito dopo da sola. Più di qualcuno ha scritto che la ragazza sarebbe svenuta in bagno, era da sola, ma sarebbe riuscita a riprendersi e a uscire sulle sue gambe. A questo punto si sarebbe agitata e Manila l’avrebbe riportata in bagno. Anche Soleil è corsa in bagno appena ha sentito i lamenti di Clarissa. Ora la ragazza dovrebbe stare meglio anche perché dalla diretta si vede che cammina tranquillamente in casa dopo essersi riposata.