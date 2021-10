Nuova puntata del GF Vip in onda stasera e tanti colpi di scena. A tenere banco non saranno solo i vipponi di Alfonso Signorini ma anche le due opinioniste che nei giorni scorsi hanno dimostrato di essere ai ferri cortissimi. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo scambio di accuse è stato molto violento, al punto da attirare le critiche e le chiacchiere di tanti fan del programma. Per chi non avesse seguito non se le sono proprio mandate a dire. Come ricorderete, qualche giorno fa, sopra la casa del GF Vip era volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“.



Naturalmente, lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’ Sonia Bruganelli: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“. Alla risposta negativa della moglie di Paolo Bonolis, la Volpe ha colto la palla al balzo ed ha replicato: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!”. Insomma, frecciatine velenose.

Clarissa Selassiè, la bomba nella notte



Anche se a tenere banco in queste ultime ore ci sono le parole di Clarissa Selassié che ha inaspettatamente rivelato che se il papà dovesse uscire di prigione il prossimo novembre, lei lascerà il reality. “Se mio padre esce a novembre di prigione prendo le valige e me ne vado” e censurano, boh #gfvip”, il letterale della principessa che ha avuto modo in queste settimane di far parlare molto di sé.







Clarissa Selassiè aveva infatti lanciato una bomba gossip sul suo passato amoroso. Con nonchalance e spontaneità, non aveva fatto mistero dei suoi flirt passati parlando anche di personaggi noti. ”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve”.



“Qui non mi sto nemmeno trattenendo. – aveva raccontato Clarissa Selassiè a Sophie Codegoni – Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima. Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.