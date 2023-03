Ora al GF Vip 7 Luca Onestini è decisamente arrabbiato, dopo la brutta piega che ha preso il reality show. Lui è totalmente in disaccordo con i provvedimenti assunti dalla regia del programma, che secondo la sua opinione non sarebbe imparziale. Farebbero infatti delle scelte che non riesce proprio a digerire. Certamente nessuno si aspettava che le ultime settimane del reality show potessero essere così complicate, ma Alfonso Signorini era stato comunque molto chiaro nel recentissimo passato.

Nella casa del GF Vip 7 e al termine dell’appuntamento in diretta, Luca Onestini ha detto la sua e le dichiarazioni potrebbero inasprire ancora di più gli animi. Come ben sapete, Edoardo Tavassi ha subito un’ammonizione per aver lanciato una stecca da biliardo con veemenza. Mentre per Edoardo Donnamaria è arrivata proprio la squalifica per i suoi reiterati atteggiamenti contro Antonella Fiordelisi, la quale è comunque scoppiata a piangere perché si sentiva responsabile dell’accaduto.

GF Vip 7, Luca Onestini inferocito con gli autori

Per il concorrente del GF Vip 7 c’è qualcun altro che dovrebbe essere perseguito dagli autori. E Luca Onestini non ha fatto troppi giri di parole e ha nominato direttamente il coinquilino, che meriterebbe punizioni più severe. Infatti, nel post-appuntamento del programma c’è stata una lite clamorosa tra due protagonisti e addirittura la regia ha preferito non mandare in onda quelle immagini, cambiando repentinamente inquadratura. Sono stati comunque rimproverati, ma per l’ex UeD bisognerebbe fare di più.

Queste le considerazioni di Onestini, che ha tirato in ballo Daniele Dal Moro: “Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro allora?“. Quindi, l’ex fidanzato di Martina Nasoni dovrebbe essere punito dalla produzione stando a Luca. Staremo a vedere se ci sarà qualche reprimenda lunedì 13 marzo oppure se la passerà liscia. La speranza di Alfonso Signorini e dei telespettatori è che gli animi possano calmarsi una volta per tutti per giungere alla finalissima in modo più sereno.

Parlando di Tavassi, lui e Micol Incorvaia hanno dato vita ad una nuova partita di biliardo ma stavolta lui quando ha finito il suo turno non ha ovviamente lanciato la stecca. Anzi, l’ha depositata in maniera molto lenta e delicata e le ha anche fatto una carezza per scherzarci su. A quel punto Luca Onestini si è messo a ridere, dopo essersi accorto della scena.