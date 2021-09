Ciprian Aftim è uno dei corteggiatori della nuova edizione di Uomini e Donne. È arrivato in studio per corteggiare la prima tronista trans gender della storia della trasmissione, la modella di Milano Andrea Nicole Scavuzzo, diventata ufficialmente donna dopo un percorso di transizione iniziato in adolescenza.

“Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”, aveva raccontato la tronista di Uomini e Donne in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

Ciprian Aftim: età, altezza, peso, origini, lavoro del corteggiatore di UeD

Tra Andrea Nicole Conte e il corteggiatore Ciprian Aftim c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, e ormai è palese l’interesse della tronista per il giovane. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutto lo studio di Uomini e Donne, tranne che di Gianni Sperti, opinionista che si sarebbe scagliato contro Ciprian Aftim, accusato di essere poco sincero nei confronti della tronista.





Ciprian Aftim è nato nel 1992 in Romania ma vive in provincia di Roma sin da bambino. Dopo il diploma ha studiato alla Facoltà di Scienze Infermieristiche per poi cambiare e seguire il percorso di studi in Fisioterapia. Ciprian Aftim è un personal trainer e fisioterapista e lavora nella Palestra The Lab di via Nettunense ad Ariccia.

Ciprian Aftim non è nuovo ai telespettatori Mediaset, perché nel 2016 ha partecipato come modello ad House Party, un programma televisivo trasmesso in prima serata da Canale 5 dal 14 al 21 dicembre 2016, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. L’altezza e il peso di Ciprian Aftim non sono disponibili.