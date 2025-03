Per Lorenzo Spolverato, il Grande Fratello potrebbe rappresentare molto più di un semplice reality: potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera nel mondo della recitazione. Questa sera, durante la nuova puntata del programma, il concorrente avrà un incontro speciale con una regista che ha espresso il desiderio di scritturarlo per la nuova stagione di una fiction.

Ma chi è la misteriosa regista? Alfonso Signorini aveva già lasciato intendere qualcosa nelle scorse settimane: “Questa regista ha firmato un cult, ricordi The Lady? Ti vuole per la nuova stagione”. Il riferimento era chiaramente a Lory Del Santo.

GF, sorpresa per Lorenzo: “A stasera”

L’attrice e regista si prepara a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello con un obiettivo ben preciso: proporre direttamente a Lorenzo un ruolo nella prossima stagione della sua controversa web series The Lady. Nelle ultime ore, la Del Santo ha lanciato un annuncio criptico sui social, scrivendo: “Alle 22.30 circa, ci vediamo al Grande Fratello!”. Tuttavia, grazie agli indizi delle scorse settimane e alle parole di Signorini, il mistero è stato rapidamente svelato: l’incontro tra Lory e Lorenzo è destinato a essere un momento clou della serata.

Già in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Lory Del Santo aveva espresso il suo apprezzamento per Spolverato, sottolineandone le potenzialità come attore. “Ha una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Ho in progetto una nuova fiction, chissà…”, aveva dichiarato. Ora, queste parole trovano conferma nell’ingresso della regista nella Casa più spiata d’Italia, questa volta non come concorrente – dopo la sua esperienza passata – ma come ospite con una proposta lavorativa.

La domanda ora è una sola: Lorenzo accetterà subito l’offerta o vorrà prima leggere il copione? Un’opportunità del genere potrebbe rivelarsi una svolta nella sua carriera, ma il concorrente potrebbe anche voler valutare se il ruolo sia realmente nelle sue corde. Qualunque sia la sua decisione, il momento promette di essere imperdibile per i fan del Grande Fratello.