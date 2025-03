Lino Banfi c’è rimasto malissimo. Parole dell’attore rilasciate al sito Fanpage dopo aver appreso la triste notizia di un lutto. “Ci sono rimasto malissimo. Si ascoltano a una certa età le notizie di amici che se ne vanno, ma questa mi ha toccato davvero molto”, dice per poi raccontare il suo dolore per la scomparsa di Nadia Cassini.

L’attrice e showgirl, regina delle commedie sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80 è scomparsa a 76 anni. La notizia della sua morte, avvenuta martedì 18 marzo a Reggio Calabria, è stata riportata dal quotidiano Il Tempo, che ha confermato la presenza di una malattia, sebbene i dettagli sulle cause del decesso di Nadia Cassini non siano stati resi noti.

Lino Banfi in lutto: “Ci sono rimasto malissimo”

Con lei Lino Banfi ha condiviso il set di numerosi film della commedia italiana, come “L’insegnante balla con tutta la classe” e “La dottoressa ci sta col colonnello”. “Eravamo rimasti molto legati – dice l’attore pugliese – era una bravissima persona, aveva una grande bontà e una grande disponibilità. Ho dei ricordi bellissimi con lei, abbiamo fatto cinque, sei film insieme davvero fantastici”.

Bellissima, Lino Banfi racconta anche che la collega aveva “assicurato quella parte anatomica del suo corpo. Dissi al marito: come mai? Non è bello che tu abbia assicurato quella parte del corpo. Lui mi rispose: così mi hanno detto di fare, perché se quella parte del corpo si fa male, non poteva lavorare più perché all’epoca per lei la bellezza era tutto”.

“Discutevamo spesso di questa faccenda e si rideva sul momento, perché poi io fui il primo a toccare quella parte del corpo per un film. La gente mi fermava per strada e mi diceva: Beato te”. Ma l’attore che come tanti altri colleghi ora piange la sua scomparsa ci tiene anche a sottolineare che Nadia Cassini non era solo un sex symbol: “Era la protagonista di un cinema magari anche spudorato, ma anche autentico”.