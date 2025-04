L’Isola dei Famosi 2025 non smette di stupire. Un altro concorrente top starebbe per sbarcare in Honduras. Nei giorni scorsi e nelle ultime ore vi abbiamo fatto alcuni nomi favoriti per l’approdo nel reality show, dall’attore turco di Endless Love Burak Özçivit all’ex Uomini e Donne Teresanna Pugliese, fino ad arrivare all’ex gieffina Cristina Plevani.

Ma ora all’Isola dei Famosi, sempre in qualità di concorrente, dovrebbe arrivare pure un noto cantante. Il suo successo è stato incredibile in passato, poi il suo nome non è balzato agli onori per un po’ di tempo ma ora sarebbe pronto ad accettare la corte della conduttrice Veronica Gentili.

Isola dei Famosi 2025, come concorrente anche un noto cantante

Ad annunciare questo presunto nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi è stato il sito DavideMaggio. A 20 anni di distanza, l’artista tornerà a prendere parte ad un reality show dopo la sua presenza a La Talpa. Ricordiamo inoltre che, stando a quanto riferito da fonti Mediaset, l’inizio della trasmissione sarebbe fissato per mercoledì 7 maggio.

All’Isola dovrebbe esserci Paolo Vallesi, 60 anni, grande protagonista negli anni Novanta a Sanremo con le canzoni Le persone inutili e La forza della vita. Parlando della sua avventura a La Talpa, terminò l’esperienza al quinto posto e proprio lui era la talpa. Nel 2019 ha vinto Ora o mai più insieme alla coach Ornella Vanoni.

Vallesi nel 2023 è tornato a Sanremo nella 73esima edizione del Festival, duettando con i Cugini di Campagna nella serata cover con i brani La forza della vita e Anima mia. L’anno scorso ha partecipato alla cena di beneficenza in memoria del calciatore Davide Astori, morto nel 2018, con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani.