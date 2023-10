Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attore. È morto pacificamente il 26 ottobre nella sua casa di Big Bear Lake, in California, si legge in una nota. Nato a Pasadena, in California, l’attore ha frequentato l’Università della California, Berkeley, secondo il sito web di Turner Classic Movies. Quando ha iniziato a recitare, i suoi primi lavori sono stati in spot pubblicitari e piccole parti in programmi televisivi.

Tra i suoi primi crediti figurano ruoli in “Welcome Back, Kotter” e “The Rockford Files”. La sua morte è stata confermata venerdì dal suo addetto stampa, Jeff Sanderson. Nessuna causa è stata fornita dalla famiglia.

Morto l’attore Richard Moll, aveva 80 anni

In una carriera di oltre quattro decenni, l’attore Richard Moll ha interpretato diversi ruoli in programmi televisivi e film. Ma era meglio conosciuto per aver interpretato Aristotele Nostradamus (Bull) Shannon in tutte e nove le stagioni di “Night Court”, andata in onda dal 1984 al 1992 e in competizione con altre sitcom televisive di successo come “The Cosby Show” e “ Le Ragazze d’Oro.”

“Night Court”, senza dubbio il ruolo più importante di Richard Moll, è andato in onda per nove stagioni sulla NBC dal 1984 al 1992. La rete ha rilanciato la serie quest’anno, con John Larroquette che riprende il suo ruolo dallo spettacolo originale. Moll non è mai apparso nella nuova stagione. Dopo la serie, Moll ha ottenuto crediti in film come “Jingle All the Way” e “Scary Movie 2” e programmi TV tra cui “Smallville” e “Spider-Man: The Animated Series”.

Richard Moll è stato anche un grande doppiatore. È stata la voce di Due Facce in “Batman: The Animated Series” e “Batman: The Brave and the Bold” e ha avuto diversi ruoli nei videogiochi. L’attore amava la vita all’aria aperta e ha trascorso la sua pensione nella comunità montana di San Bernardino a Big Bear Lake. Lascia la sua ex moglie, due figli e due figliastri.