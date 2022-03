Ha fatto molto discutere la storia di Christian Foderà a C’è Posta per Te. Il 19enne è stato chiamato da suo padre, Giovanni, che è stato assente da quando è nato. Il giovane è nato quando Giovanni aveva 22 anni. Giovanni a quel tempo non ne volle sapere del figlio, anche perché il frutto d’amore venne concepito assieme a una donna con la quale aveva tradito la fidanzata. Giovanni però in questi anni ha sempre pagato il mantenimento, ma non si è fatto mai vedere. “Ti chiedo perdono – dice l’uomo al figlio, dall’altra parte della busta -per il male che ti ho procurato in questi anni. Ti ho reso orfano, ma un padre lo avevi”.

E ancora l’uomo rivolgendosi a Christian Foderà: “In quel periodo non ero maturo per prendermi grandi responsabilità. Ti chiedo perdono perché sono stato assente nei momenti più delicati della tua vita e so che ne hai avuti tantissimi. Ormai sono passati tanti anni, sono un uomo diverso, sono cresciuto, sono responsabile, sono padre. Vorrei che tu mi dessi una possibilità e che magari, con il passare del tempo, tu mi chiamassi papà. La tua indifferenza mi fa stare male, ma ci sta, è giusto che sia così”.

“Ho perso 19 anni della tua vita, non ne voglio perdere più. Ho un peso addosso che voglio togliermi”. Con pacatezza e lucidità, Christian Foderà ha risposto: “La mia infanzia senza un padre non l’ho vissuta bene, è stato terribile. Ricordo che mia madre ha cercato di darmi di tutto, a differenza tua. Ricordo ogni festa del papà passata da solo”.





Alla fine però Giovanni insiste e anche grazia all’aiuto di Maria De Filippi, il ragazzo decide di dargli una possibilità: “Va bene, apriamo la busta”, dice Christian, che si è poi stretto a Giovanni in un lungo e affettuoso abbraccio. Nel frattempo, il giovane Christian Foderà è diventato una star. Il ragazzo abita a Palermo, ha 19 anni e frequenta il liceo.

Christian Foderà ha una fortissima passione per la palestra e in un futuro non troppo lontano, ossia al termine degli studi liceali, ha intenzione di trasformare la sua passione in un lavoro. Infatti ha l’obbiettivo di diventare un personal trainer. Ora il suo profilo è stato preso sotto assedio da migliaia di ragazzi e ragazze che provano una gran stima per il giovane.