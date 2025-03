Colpo basso a Stefano De Martino: piccolo incidente hot e imbarazzo in diretta a Stasera tutto è possibile. Durante l’ultima puntata del divertente show di Rai Due in cui personaggi dello spettacolo si sfidano in prove originali e bizzarre, il conduttore si è trovato involontariamente coinvolto in un momento esilarante… ma anche un po’ doloroso!

L’episodio è avvenuto durante il gioco intitolato Patapouf. Sul palco, insieme a De Martino, c’erano Biagio Izzo, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro, Lorella Boccia e Francesco Paolantoni. Il conduttore ha spiegato le regole: “È come il gioco della sedia, ma si gioca al buio. Dietro di voi ci sono dei pouf. Quando parte la musica potete muovervi liberamente, ballate e divertitevi. Ma quando la musica si interrompe, dovete accaparrarvi un pouf!”.

Ai concorrenti è stata consegnata una mascherina per coprire gli occhi, e il gioco ha avuto inizio con il conto alla rovescia: “Tre, due, uno… musica!”. A quel punto hanno iniziato a ballare, per poi rotolarsi a terra cercando di afferrare i pouf che De Martino lanciava a caso sul palco. Ed è proprio durante questo caos che è avvenuto il patatrac: Lorella Boccia, tentando di accaparrarsi un pouf, ha colpito involontariamente il conduttore proprio nelle parti basse!

De Martino si è subito piegato su se stesso, mostrando un’espressione di dolore, ma per fortuna il colpo non è stato troppo forte, tanto che poco dopo è scoppiato a ridere insieme a tutto lo studio. Lorella, pur bendata, ha intuito subito l’accaduto e si è portata le mani al viso, imbarazzata. Tra le risate generali, De Martino ha commentato ironicamente: “Con tutti i pouf che ci stanno…”

Anche i social si sono scatenati con battute e doppi sensi, molti ispirati all’altra trasmissione condotta da De Martino, Affari Tuoi: “Lei ha scambiato Stasera tutto è possibile per Affari Tuoi, e invece del pouf ha trovato il pacco palese!”.

E ancora: “Lorella golosa!”; “ha toccato proprio il famoso ‘pouf’ di Stefano!”

"Con tutti i pouf che ci stavano…"… Lorella golosa! 🤭🤭🤭#staseratuttoepossibile pic.twitter.com/qPyv9ar7ti — 🖤 𝕷𝖆𝖉𝖞 𝕯𝖞𝖘𝖙𝖍𝖞𝖒𝖎𝖆 🖤 (@lady_dysthymia) March 4, 2025

Alla fine, la gara è proseguita e Lorella Boccia è stata eliminata alla prima manche. Anche qui non sono mancate battute finali: “È finito il gioco?” ha chiesto lei. “Fortunatamente!” ha risposto ridendo De Martino. Una scena che ha regalato momenti esilaranti e che ha reso ancora più vivace la serata! Per la cronaca il gioco è stato poi vinto da Carmen Di Pietro.