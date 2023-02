Chiara Francini è un’attrice, conduttrice e scrittrice italiana. Si è formata artisticamente al teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione ha recitato in Noccioline, un testo di Fausto Paravidino.

Per due anni consecutivi ha lavorato nello spettacolo Faccia da comico al teatro Ambra Jovinelli di Roma. È arrivata in televisione grazie a Marco Giusti, nei programmi BlaBlaBla e Stracult. Poi Chiara Francini ha lavorato a Radio Sex, di Alessandro Baracco, e Le ragazze di San Frediano, per la regia di Vittorio Sindoni. Ha vestito i panni di “Marzia Meniconi”, una delle protagoniste di Gente di mare 2.

Chiara Francini chi è: età, altezza, peso, fidanzato famoso

Nel corso della sua carriera, Chiara Francini ha lavorato ed è stata anche testimonial di alcuni brand molto importanti. Nel 2012 ha posato per Dolce & Gabbana, tra il 2015 e 2016 per la 3 Italia e dal 2016 al 2018 per il marchio Crivelli Gioielli. L’attrice è è fidanzata da 15 anni e mezzo con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese. L’attrice e il compagno si sono conosciuti quando lavoravano in un ufficio di comunicazione.

“Ho un master in product management. Vengo da una famiglia normale, i miei hanno fatto sacrifici per farmi studiare e io ho seguito il percorso: mi sono laureata in Lettere, contemporaneamente mi sono diplomata all’accademia del Teatro della Limonaia, poi il master. Ho sempre lavorato, non solo come attrice”, ha raccontato l’attrice parlando della sua carriera.

Chiara Francini è stata anche giudice della trasmissione Drag Race Italia (nel 2022). In un’intervista a SuperguidaTv ha dichiarato: “È stata una benedizione, sono sempre stata legata al mondo LGBT+. Quello che sono lo devo soprattutto ai miei migliori amici che fanno parte di questo mondo, sono esseri umani che mi hanno fatto sempre sentire giusta ed accolta. Credo che la gratitudine e la riconoscenza debbano far parte dell’essere umano, essere stata scelta come giudice in Drag Race è stata una benedizione”.

Nel 2023 Chiara Francini (Instagram @chiarafrancini) è stata co-conduttrice di Amadeus nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. L’attrice ha raccontato il retroscena sull’invito fatto dal conduttore Rai: “Mi è arrivato un messaggio da un numero che non conoscevo, perché io non avevo il numero di Amadeus, mi è arrivato questo messaggio e io ho pensato subito a un buontempone, ho chiamato il mio agent e gli ho chiesto ‘Ma mi stai a perculare, sei tu?’, dopodiché ho ricevuto un vocale e lì secchezza delle fauci perché ho capito che era Ama”. L’attrice è nata a Firenze il 20 dicembre 1979, sotto il segno del Sagittario. La sua altezza è di 166 cm per un peso di circa 60 chili.