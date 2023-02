“Un guadagno impressionante”. Chiara Ferragni a Sanremo 2023, spunta la cifra a dir poco choc

Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Il festival della canzone italiana è finito con la vittoria di Marco Mengoni e l’imprenditrice è sicuramente stata una delle protagoniste assolute. Co-conduttrice di Amadeus insieme a Gianni Morandi, l’imprenditrice ha portato un messaggio sul palco grazie agli outfit.

“Non mi sarei mai immaginata qui a Sanremo. È un evento iconico della cultura italiana ma io confesso che ho cominciato a seguirlo grazie ad Amadeus, che ha fatto un lavoro intergenerazionale. Prima lo conoscevo perché lo seguivano i miei genitori o comunque persone più grandi di me”, aveva detto Chiara Ferragni prima di Sanremo.

Chiara Ferragni a Sanremo: quanto ha fatto guadagnare

“In questi anni Amadeus mi aveva già chiesto di cocondurlo ma io non mi sentivo pronta. Quest’anno ho pensato che fosse il momento giusto, anche perché me abbiamo deciso con largo anticipo. Però chiedevo a chiunque suggerimenti. Tutti mi hanno detto: divertiti, goditela, sii spontanea. E spero di riuscire ad essere spontanea. Perché non posso arrivare lì da attrice o conduttrice”, ha detto Chiara Ferragni parlando della sua esperienza sull’Ariston.

Sul palco dell’Ariston, Chiara Ferragni ha portato anche un giro d’affari importante. Secondo il profilo Instagram mffashion_com, il Festival di Sanremo vale 310 milioni e Chiara Ferragni ne genererebbe 39 milioni da sola. “Secondo Launchmetrics, la kermesse ha registrato un valore più che doppio della scorsa edizione. Con la co-host della prima e dell’ultima serata, Dior ha guadagnato 9,3 milioni di euro in miv e Schiaparelli quasi 3 milioni“.

Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi si sono confermati una volta, campione di ascolti: nella serata di Sanremo andata in onda sabato 11 febbraio 2023, su Rai1 la finalissima della 73esima edizione del Festival di Sanremo ha conquistato infatti 12 milioni 256 mila spettatori, pari al 66% di share. Sanremo Start, ha invece raggiunto i 13 milioni 389 mila spettatori e il 57,73% di share.