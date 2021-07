“Ci sarà lei”. Chiara Ferragni, la voce corre veloce: la spifferata dai corridoi è top

Momento importante nella carriera di Chiara Ferragni, che non smette mai di sorprendere. Quando sembra che abbia raggiunto praticamente tutti gli obiettivi più ambiziosi della sua vita, ecco spuntare fuori la novità che ha del clamoroso e che la lancerebbe in un’altra grandiosa esperienza. Le voci sono molto intense e arrivano con forza, anche se inevitabilmente manca l’annuncio ufficiale. Ma ciò che sta emergendo in queste ore è una situazione che sarebbe spettacolare per l’imprenditrice digitale.

A proposito della regina delle influencer, lei e Fedez si sono concessi una vacanza in Toscana coi figli. La coppia più social che ci sia, Leone e la sorellina Vittoria: tutti a Forte dei Marmi per una mini vacanza e per staccare dagli impegni di lavoro. Ma Chiara Ferragni non era sola, quindi potrebbe anche aver prenotato una villa intera delle sette che compongono il resort e dunque costo delle sue vacanze a Forte dei Marmi sarà stato molto più elevato. Ecco, non era sola: oltre alla famiglia anche la security. Ed è esplosa la polemica.

A quanto pare la Rai è determinata ad affidarle un programma nel prossimo futuro. Non stiamo parlando di una trasmissione imminente, ma una delle più importanti in assoluto che si terrà nel 2022. La televisione pubblica italiana è pronta per un evento straordinario, che ritorna nella nostra nazione dopo tantissimo tempo. E non ha nessuna intenzione di fare una brutta figura, per questa ragione avrebbe messo gli occhi su di lei e anche su un conduttore di assoluto livello professionale.





L’anno prossimo l’Italia ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022, grazie al successo dei Maneskin, e la Rai vorrebbe farlo presentare a Chiara Ferragni e ad Alessandro Cattelan. Almeno stando al giornalista Alberto Dandolo: “La Rai pare abbia puntato gli occhi su Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di viale Mazzini”. Ma soprattutto lei.

Il giornalista Dandolo ha concluso: “Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, l’unica ad essersi candidata per ospitare l’evento è stata la città di Torino. Roma non ha infatti una struttura idonea all’evento europeo.