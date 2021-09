La coppia di Temptation Island Vip 2019 è scoppiata. E dire che se i due nel villaggio delle tentazioni avevano avuto più di qualche problema, erano comunque usciti indenni dal viaggio nei sentimenti allora narrato a Alessia Marcuzzi (indimenticabile e da film la scena finale del loro falò, quando sono finiti a terra, sulla sabbia, e si sono stretti in lungo abbraccio).

E sembravano anche più uniti e affiatati che mai ma, evidentemente, nelle ultime settimane qualcosa si è rotto. A dare l’annuncio che nessuno si aspettava è stata lei, modella e showgirl, che pur senza entrare nei dettagli della separazione, ha chiesto rispetto della loro privacy ai follower. “Buonasera amici – si legge tra le Storie dell’ex Temptation Island Vip 2019 – volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme”.

È finita: la coppia di Temptation Island Vip si è detta addio

E ancora: “Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto. Certa della vostra comprensione, vi auguro e mi auguro tanta felicità”. Con queste poche righe Chiara Esposito, ex Professoressa de L’Eredità, rende noto l’addio con Simone Bonaccorsi, che al contrario di lei si è chiuso nel silenzio. Una relazione, quella Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, che andava avanti da più di 4 anni e che il pubblico aveva approfondito a Temptation Island Vip 2019.





I due si sono conosciuti da giovanissimi, durante un concorso di bellezza, quando lei aveva appena 14 anni e lui 17. Un colpo di fulmine per entrambi ma dopo 5 mesi lei aveva deciso di mollarlo per dedicarsi agli studi. Poi una vacanza in Sicilia con la sua famiglia fu galeotta e Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi di Temptation Island 2019 si sono dati un’altra possibilità.

Dieci mesi dopo hanno partecipato a Temptation Island Vip 2019 per mettere alla prova il loro amore e hanno lasciato il programma con una promessa di matrimonio. Che ora, è ovvio, è saltato. A conti fatti di quell’edizione sono rimaste in piedi solo le coppie formate da Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Er Faina e Sharon Macrì, Ciro Petrone e Federica Caputo. Pago e Serena Enardu, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti e ora Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi.