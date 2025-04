Né Helena e Javier, né Shaila e Lorenzo: la coppia più chiacchierata dell’ultimo Grande Fratello è una sola… i Chiaronso. Eh sì, in questi giorni non si fa che parlare di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Lei aveva già stupito tutti in finale, battendo concorrenti del calibro di Marivittoria Minghetti e soprattutto Lorenzo Spolverato. Solo Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno fatto meglio di lei.

Soprattutto sui social, gli occhi dei fan sono tutti puntati su di loro, nel bene e nel male. Un paio di giorno fa, Alfonso ha raccontato in una serie di storie su Instagram della rapina subita nella casa di lei a Trento. Dopo quell’episodio, i due erano spariti dai social, alimentando l’ansia dei fan per il loro silenzio improvviso. Ma poco fa sono tornati a farsi sentire, eccome.

“Lei è Chiara”. Alfonso la porta a casa dopo il Grande Fratello, la reazione della mamma

Chiara e Alfonso infatti sono riapparsi a Napoli, sotto casa di lui. Sui social è già diventato virale il video in cui “Alfonsino” presenta la sua nuova fidanzata a sua madre, Maria. Nel filmato si vede la donna correre incontro al figlio e alla futura nuora per abbracciare entusiasta Chiara. D’altronde, già dentro la casa, mamma Maria aveva fatto capire chiaramente di approvare la relazione. I fan sicuramente ricorderanno la lettera inviata in diretta dalla signora D’Apice al figlio.

“Ciao vita mia, finalmente ti vedo felice con Chiara, che mi piace tanto e che ringrazio. È arrivato il momento di chiudere per sempre con il passato, senza sensi di colpa e senza particolari attenzioni: nessuno ne ha avute nei tuoi e nei miei confronti. Non smettere di sorridere mai. Ti amo tantissimo. La tua mamy.”

La madre de Alfonso yendo a abrazar antes a Chiara que a su hijo 😭 #zeudiners #zeuchi #orizzontalers pic.twitter.com/7NXp6Uup4e — Char (@Char_Mz_) April 4, 2025

Un messaggio che conteneva una frecciatina nemmeno troppo velata verso Federica, con cui Alfonso era stato 8 anni. Durante la diretta, Alfonso Signorini non perse l’occasione di stuzzicare proprio Federica, chiedendole cosa ne pensasse. Lei rispose sorpresa: “Non me lo aspettavo. Nell’ultimo incontro mi ha detto delle belle parole, poi non ci siamo più sentite. Ognuno si è fatto la propria vita… non capisco adesso questo suo commento.”

Nel frattempo, Chiara a Napoli ha ricevuto un’accoglienza da vera regina. Ad attenderla, oltre alla suocera, c’era un vero e proprio comitato di benvenuto formato dai fan di Alfonso, che le hanno recapitato un mazzo di rose rosse direttamente a bordo dell’auto con cui viaggiava.