Nella puntata di Chi l’ha visto del 10 maggio è stato ospite Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983. Federica Sciarelli ha intervistato in studio Pietro Orlandi che ha fatto nuove dichiarazioni esclusive dopo quelle fortissime e contestate su Papa Giovanni Paolo II. Pietro ha parlato della scomparsa della sorella e di quella di Mirella Gregori, avvenuta poco meno di un mese prima, sempre a Roma.

Non solo, Pietro Orlandi ha affermato che secondo lui c’è ancora qualcuno vivo all’interno del Vaticano che sa benissimo cosa è successo nel dettaglio in quel giorno di quasi 40 anni alle sedici. Chi l’ha visto ha dato ampio spazio nella puntata del 10 maggio a Emanuela Orlandi, sulla sua scomparsa e soprattutto Pietro Orlandi ha parlato della lettera che sembrerebbe scritta dall’arcivescovo di Canterbury George Carey al cardinale Ugo Poletti.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli a Pietro Orlandi: “Devi stare zitto”

La lettera, nella quale il religioso anglicano ammetterebbe di sapere qualcosa sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sembra però essere un falso, come lo stesso arcivescovo avrebbe confermato, smentendo di averla scritta. Ma Pietro Orlandi, ospite di Chi l’ha visto, è convinto che quella missiva “potrebbe essere falsa, ma ci sono scritte dentro cose vere. Lord Carey non avrebbe mai detto ‘questa l’ho scritta io‘”.

A questo punto la conduttrice di Chi l’ha visto ha chiesto a Pietro Orlandi di rilassarsi: Lui è parso particolarmente esasperato, tanto che Federica Sciarelli è intervenuta: “Però Pietro, io ti voglio dire questo: il problema è capire se la lettera è falsa. Ma anche il Vaticano, chi è che mette una polpetta avvelenata nella prefettura? Se uno si è dato da fare per scrivere queste cose e vengono trovate, bisogna trovare quel qualcuno, se è falsa. Però Pietro, tu devi stare calmo. Perché io dico che voi familiari avete il diritto di dire delle cose, ma stare attenti se poi sono dei falsi. Però quello che bisogna capire è perché c’è un falso in Vaticano“.

Durante la discussione a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha zittito il fratello di Emanuela Orlandi: “Pietro, tu devi stare zitto, perché sennò ti inguai da solo“. L’atteggiamento di Federica Sciarelli ha diviso i telespettatori: “Stasera si capisce il perché della frizione tra Fede e Pietro, uno è diventato complottista e l’altra si attiene alla verità dei fatti“. Oppure ancora: “Federica cerca di riportare Pietro in carreggiata“. “La Sciarelli non diceva a Pietro di tacere perché non vanno più d’accordo (come ho letto in svariati tweets) ma per cercare di tutelarlo“, si legge su Twitter.