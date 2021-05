Ieri sera Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto?, ha impostato gran parte della serata in diretta su Rai3 sul caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. E dopo aver chiarito la questione della presunta ragazza in Ecuador, il programma di Raitre è tornato sulla famosa intercettazione ambientale che riprendeva un dialogo tra Jessica Pulizzi e il suo ex fidanzato.Come riportano le intercettazioni, appena i due sono giunti in una campagna dove dovevano appartarsi, si sono scambiati parole a dir poco sospette.

“Hai ammazzato a chidda?”, le chiedeva lui. Chidda, in siciliano, significa “quella” (femminile). Quindi chi sarebbe “quella” a cui si riferiva il giovane? Si riferiva a Denise Pipitone? Naturalmente la cosa era stata già affrontata durante il processo e Jessica ha sempre detto di riferirsi a delle galline: in quel casolare infatti per accedere bisognava scavalcare un muretto e saltando si finiva tra le galline, col pericolo di schiacciarne qualcuna.

Ma c’è un’incongruenza: nell’intercettazione, come fatto notare dall’avvocato Frazzitta durante il processo, l’ex di Jessica le chiede “hai ammazzato a chidda?” prima che la ragazza scavalchi effettivamente il cancello. Quindi “chidda” non può essere riferito ad una gallina, ha dedotto l’avvocato. “Non so, non ricordo. Mi riferivo alle galline, non mi riferivo ad altri animali e nemmeno a persone (Denise Pipitone)”, ha spiegato successivamente Jessica Pulizzi in aula.





C’è da dire poi, come raccontato sempre dall’ex al processo, in quell’incontro i due non ebbero rapporti sessuali, perché il giovane era turbato da qualcosa. Alle domande dell’avvocato, l’ex di Jessica dice e non dice, ma spiega che dopo quella sera “non ho più voluto incontrarla”. Una reazione strana, molto strana.

Riguardo la vicenda della ragazza in Ecuador invece, la redazione del programma di Raitre ha rintracciato la giovane e con l’ausilio di una traduttrice l’ha videochiamata, per spiegarle la situazione e chiederle chi è, quanti anni ha e se può essere davvero Denise. La giovane però ha smentito tutto: si chiama Maria Grazia, ha 29 anni e non vive in Ecuador ma in Brasile: “Non sono io Denise Pipitone”.