Possibile rivoluzione a Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3 tutti i mercoledì. A lanciare l’indiscrezione è il sito TvBlog.it. La conduttrice potrebbe lasciare la guida molto prima del previsto. Nelle ultime settimane il programma è stato sotto i riflettori dopo aver contribuito a recuperare il corpo di Antonella Di Massa, la donna scomparsa a metà febbraio da Casamicciola sull’isola di Ischia. A fare la scoperta Francesco Paolo Del Re e Marco Monti che all’agenzia Adnkronos avevano raccontato quei momenti drammatici.

“’Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti molto scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l’isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta. La cosa strana è che in quel pezzo di terra era entrata un sacco di gente, ma nessuno aveva notato il corpo della donna”.





Chi l’ha visto? Federica Sciarelli andrà in pensione nel 2025

E ancora: “La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di chiamare il marito della vittima e i carabinieri che sono quelli che stanno operando su questo caso”. Parole che Sciarelli, sempre ad Adnkronos, aveva commentato così: ”I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l’abbiamo trovata noi”.

”Noi non ci siamo mai dati per vinti – sottolinea la Sciarelli – facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro, abbiamo sempre lavorato con questo spirito”. Spirito forte ma che, nel caso di Sciarelli potrebbe soccombere alle dure le leggi del pensionamento. Il prossimo anno la conduttrice raggiungerà l’età per uscire dal lavoro.

Tv Blog spiega come Sciarelli abbia oltre 1 anno di ferie arretrate e che quindi potrebbe lasciare Chi l’ha visto? prima del previsto. “Ad oggi, sembra improbabile una stagione di stop per colei che da quindici anni è pure autrice del programma. Ecco allora che si studieranno soluzioni nell’immediato”, rassicura tutti TvBlog.