Cristiano Malgioglio se lo è lasciato sfuggire, dopo la prima puntata del serale di Amici 23 il cantante (e giudice) si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul programma tirando in ballo due allievi che, secondo il pubblico, a questo punto sarebbero i super favoriti per la finalissima. La puntata di sabato 23 marzo è stata seguita da tantissime polemiche. In pochi hanno gradito l’eliminazione di Ayle e, ancora di meno, di Kumo per il quale è comunque arrivato un premio. Nel daytime di ieri pomeriggio, lunedì 25 marzo, poco prima di abbandonare la casa di Amici Kumo ha ricevuto una splendida notizia.

Il ballerino ha infatti ricevuto una borsa di studio della durata di un anno dalla Dans Haus di Milano. Si tratta di una delle realtà artistico-produttive più prestigiose nel panorama della danza contemporanea italiana e internazionale. Un’opportunità importante per il ballerino che, ormai, è fuori dalla competizione.





Amici 23, Cristiano Malgioglio commosso da Petit e Mida

Competizione che vede ancora 13 allievi in gara, alcuni dei quali con più possibilità degli altri. A Tv, Sorrisi e Canzoni Cristiano Malgioglio ha infatti detto la sua. Prima, però, ha raccontato come sta vivendo questa nuova edizione di Amici. “Stare ad Amici per me è un elisir di giovinezza. Essere giudice significa stare a contatto con giovani proiettati nel futuro come artisti”.

E ancora: “Scegliere tra due performance, belle entrambe, è difficile ma fa battere il cuore. Io come giudice sono molto schietto perché non voglio illudere nessuno. Altrimenti mi sentirei in colpa per il resto della mia vita. Nelle esibizioni dei ragazzi valuto soprattutto la personalità. Nel canto noto subito la timbrica vocale, nel ballo invece l’energia. Io sono diretto. Non sempre i gusti di noi giudici coincidono”.

Quanto agli allievi, ha le idee chiarissime. “Ognuno tira l’acqua al proprio mulino, ma è giusto che sia così. Io intervengo solo se vedo qualcosa che non funziona. Prendo la parola soltanto se sono convinto di quello che ho da dire. E mi piace anche difendere i più deboli. Nella prima puntata mi sono commosso due volte, quando Petit ha cantato “Don Raffaè” e quando Mida ha cantanto “Tuyo””. Il vincitore, ne sono sicuri i fautori della teoria del complotto, sarà uno di questi due. “Ahia – si legge sui social – secondo me Cristiano l’ha fatta grossa: ha svelato i nomi dei due super finalisti, spero di sbagliarmi perché sarebbe davvero una brutta cosa se il Serale fosse finito prima di cominciare”.