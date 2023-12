“Chi deve entrare nella casa”. Grande Fratello, è Greta a fare il nome. E il pubblico si ribella

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello sabato 23 dicembre 2023. Nell’attesa che ritorni il serale gli autori starebbero meditando l’ingresso di un nuovo concorrente all’interno della Casa. Una mossa per scuotere le acque dopo l’uscita di alcuni personaggi che hanno sicuramente dato molto in termini di personalità e di “dinamiche” alla trasmissione di Canale 5.

Anche alcuni concorrenti del reality avrebbero manifestato il desiderio di avere nuovi compagni di viaggio con i quali condividere il percorso. In particolare Greta Rossetti. La ragazza sembra in netta ripresa dopo l’uscita del suo ex Mirko Brunetti. Lo stesso ha dichiarato pubblicamente di considerare ormai definitivamente chiusa la storia tra loro due. In un primo momento lei in un confessionale ha dichiarato di sentire ancora “la magia” nei confronti dell’uomo.

Un nuovo inquilino nella casa del Grande Fratello. Ecco la richiesta di Greta. Ma il pubblico insorge

In realtà molti seguaci della trasmissione hanno notato come già nei giorni seguenti all’uscita di MirKo, Greta si sia intrattenuta in amorevoli conversazioni con Federico. Il giovane modello milanese si è fatto sotto con lei per sapere se poteva avere in un certo senso il permesso di avvicinarsi. Lei però si è mantenuta sul vago. Senza chiudere del tutto la porta. Federico tuttavia sembra ormai orientato più a stringere una relazione con Anita.

Sarà forse per questo che Greta avrebbe chiesto agli autori del reality di far entrare nuovi concorrenti? È quanto trapela da radio Grande Fratello. La Rossetti non si sarebbe accontentata di un nuovo gieffino qualsiasi, ma avrebbe fatto un nome specifico, quello di Simone Bonaccorsi, anche lui un ex concorrente di Temptation Island.

Apriti cielo. I rumors dalla Casa si sono diffusi rapidamente sui social. Su X c’è stata una vera e propria insurrezione degli utenti. Scrive uno: “Perla è uscito Mirko e ha ritrovato il dono della parola, è rinata, d’altronde ha finito di recitare il copione degli autori. Greta non sa più dove menarsi per uno straccio di ship, prima il guru, poi ci vorrebbe uno alla Bonaccorsi. Quanta verità in questi sentimenti”. Aggiunge un altro: “Greta che vorrebbe che entrasse un tipo come Simone Bonaccorsi e censurano di nuovo tutto!”.

Altri ritengono il vuoto lasciato da Mirko incolmabile: “In quella casa quest’anno manca tutto Solo Mirko sapeva farci e Greta vorrebbe Simone Bonaccorsi”. C’è da dire che al momento quella di Bonaccorsi è solo una ipotesi che non ha trovato ancora conferme ufficiali. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più.