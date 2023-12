Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti lancia un appello. Come ormai è noto, l’eliminazione di Mirko Brunetti per molti è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Subito dopo l’uscita di scena dalla casa più spiata d’Italia, l’ex concorrente ha avuto a che fare con l’opinione pubblica, anche in merito ai polveroni sentimentali sollevati sia nei riguardi di Greta Rossetti che di Perla Vatiero. Adesso il focus del messaggio di Mirko è tutto incentrato su di loro.

Mirko Brunetti lancia un appello sui social. Il pubblico italiano continua a essere molto interessato alle dinamiche che riguardano Perla e Greta. Da un lato la Vatiero, risultata una delle concorrenti più amate di questa edizione, e dall’altro Greta Rossetti, altro nome di punto dell’attuale edizione del reality.

Mirko Brunetti lancia un appello sui social e tira in ballo le sue due ex fidanzate: “Le parole hanno un peso”

Nelle ultime ore, Perla avrebbe fatto un gesto tale da incrementare ancor più l’interesse: scrivere una lettera da indirizzare a Mirko. “Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive”. E adesso?

Sembra che Mirko in persona stia provando a mettere gli animi in pace. Attraverso una storia social ha dunque lanciato il suo appello, tirando in ballo entrambe le ex fidanzate: “Faccio questa storia che per me è veramente molto importante, vi chiedo di ascoltarla. E’ un pensiero che mi viene dal profondo del cuore. In questi giorni sto vedendo troppe brutte parole, troppi insulti, troppo odio nei confronti di Greta, di Perla, di Angelica”.

L’ex gieffino prosegue: “E non è il messaggio che noi vogliamo. E’ vero, ognuno può avere il suo pensiero ed è giusta anche la critica. Però le parole hanno un peso, le parole fanno male. Siamo tutti ragazzi. Cerchiamo di usare il social per mandare dei messaggi positivi. Avere un pensiero diverso rispetto ad un altro è democrazia, è giustissimo. Però impariamo anche da queste cose e cerchiamo di usare il social in maniera positiva”.