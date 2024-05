Roberta Di Padua, non c’è pace. Eppure è uscita da Uomini e Donne mesi fa ormai e, anche stando alle ultime interviste, con Alessandro Vicinanza tutto sembra procedere a gonfie vele. Nonostante di recente siano trapelate alcune – le ennesime – indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra dama e cavaliere potessero esserci dei problemi, crisi e addirittura rottura, la verità è opposta. La coppia ha infatti recentemente raccontato al Magazine di UeD che la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e anzi entrambi si sono detti convinti di aver trovato l’altra metà della mela.

Certo, nessuno è perfetto. E mentre Roberta ha confessato di amare particolarmente l’essere generoso di Alessandro ma di reputarlo a volte troppo permaloso, lui ha solamente speso belle parole per la sua compagna. Non le ha trovato alcun difetto e di reputarla “freccicarella”. Si sono anche già detti “ti amo”. Lei è stata la prima mentre per Alessandro c’è voluto un po’ di più tempo.

Roberta Di Padua insultata: lo sfogo

E quando si è esposto, durante un viaggio a Marrakech, lei è rimasta di stucco. La coppia si è detta felice di viaggiare insieme, conoscere il mondo e condividere attimi di vita quotidiana. La distanza, attualmente, non rappresenta un problema insormontabile, tanto che e ad oggi nessuno dei due ha intenzione di trasferirsi dall’altro.

Hanno anche festeggiato i 3 mesi di relazione e l’altro giorno Roberta Di Padua ha condiviso sui social due scatti super romantici con il suo compagno ma gli hater si sono subito fatti sentire. Motivo per cui la ex dama si è sentita di dover registrare delle Instagram Stories decisamente perentorie perché stanca di ricevere insulti per questa situazione che, ormai, va avanti da anni.

Nel corso del suo sfogo, Roberta Di Padua ha ammesso di “apprezzare” la costanza e la coerenza di questi individui che, anche se i contesti e le situazioni cambiano, continuano a inveire contro di lei. “Che vita di me… che avete”, la considerazione maturata per queste persone che non fanno altro che investire il loro tempo nell’insultare una sconosciuta sui social.