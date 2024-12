Le anticipazioni del Grande Fratello lo avevano predetto: nella diretta di lunedì 9 dicembre la mamma di Shaila Gatta nella casa per farle una sorpresa. E infatti così è stato. La concorrente non la vedeva dal 16 settembre scorso, quando è entrata dalla famosa porta rossa, ma l’emozione e la gioia di riabbracciarla è stata però presto interrotta dal messaggio inaspettato che le ha portato.

“Non sei la Shaila che sei entrata qui a settembre, quella piena di vita, libera di dimostrare quello che voleva. Non ti riconosco – ha esordito la signora con Lorenzo Spolverato che sentiva tutto da un’altra stanza – Da quando sei tornata dalla Spagna non sei più quella che io conosco, sei diversa. Sei un’altra persona. Ricorda anche le storie che hai avuto. Perché amore significa essere liberi. Non devi mai privarti di fare quello che vuoi e di essere quella che sei”.

GF, cosa ha detto all’orecchio di Shaila sua mamma

Ha poi ricordato a Shaila cosa aveva fatto per lei il coreografo scomparso Marco Garofalo “che ti ha riportato sulla strada giusta”. Quindi le parole forti su Lorenzo: “È un grande giocatore, sta giocando. Gioca, non mi convince. Se voglio conoscerlo? no, assolutamente non voglio! E poi ci sono cose che non posso dire qui”, ha concluso.

Shaila ha ascoltato la mamma, che poi ha avuto anche un confronto con Lorenzo anche se non era proprio per la quale. Ma a un certo punto Alfonso Signorini si è accorto che la signora ha detto qualcosa all’orecchio della figlia e chiesto: “Scusa ma che cosa ti ha detto poco fa?”. E la concorrente, spiazzata dalla domanda: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona”.

La mamma di Shaila sembra avere le idee chiare: "Lorenzo è un giocatore" 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/yzFiX8cTI9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

M: È gay

S: Chi lo dice?

M: Tutti



MI STO SENTENDO MALE #grandefratello pic.twitter.com/xMnsDQPnE3 — Sara (@Sarah14385) December 9, 2024

La mamma di Shaila si deve VERGOGNARE. Davanti al pubblico predica la bellezza della donna libera, appena può, di nascosto, dice di Lorenzo che È UNA BRUTTA PERSONA PERCHÉ È GAY,LO DICONO TUTTI.Luisa, sai che dico io? Che fai PENA. Shaila solo di una cosa sì deve vergognare:di TE — Sophia (@Sophia99275623) December 10, 2024

Ma forse non è proprio andata così. E infatti a fine diretta Beatrice Luzzi è tornata su quel momento di sussurri: “La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove”. Di cosa parla? Gli utenti hanno presto estrapolato l’audio dei saluti tra Shaila e la mamma ed è venuto fuori che la donna avrebbe detto: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente”.