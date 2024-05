Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono moglie e marito. La coppia, insieme da poco, ha celebrato per due volte le nozze: prima con rito civile, officiato dal marito di Angela Melillo in Campidoglio e alla presenza di pochi amici intimi. Poi, dopo qualche giorno, è andata in scena una bellissima festa a villa Miani, sempre a Roma, con tantissimi amici vip. Da Milena Miconi e Veronica Maya passando per Angela Melilllo, le damigelle della sposa vestite color lavanda. E poi gli ex coinquilini del GF Vip.

C’erano Miriana Trevisan, Francesca Cipriani insieme al marito, Delia Duran e Alex Belli. E poi Adriana Volpe, che non poteva mancare nel giorno del si. Il testimone dello sposo è stato Raimondo Todaro, uno dei pochi ex ballerini di Ballando con le stelle presente al matrimonio di Stefano Oradei. Presenti anche Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Monica Setta e Pamela Prati tra gli altri.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, critiche dopo il matrimonio

Gli invitati al matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno pubblicato immagini e video del loro giorno speciale, ossia il 13 maggio scorso, ma degli sposi nessuna traccia se non qualche scatto rubato. Una delusione per i fan, che dopo averne sentito parlare per mesi erano curiosissimi di vedere la conduttrice in bianco.

Ma vista la situazione era anche facile immaginare il motivo, cioè che avessero dato qualche esclusiva. E infatti poco fa l’account social di Verissimo ha svelato che domenica 19 maggio i due sposini saranno ospiti di Silvia Toffanin “per condividere tutte le emozioni del loro giorno indimenticabile”. Apriti cielo sotto il post, commenti feroci e accuse contro la coppia , di voler dare un senso “economico” al loro matrimonio.

“Mi chiedo, ma un po’ di riservatezza? Ha bisogno di ogni passo che fa andare a verissimo? A già vedrete ora diranno che aspettano di annunciare che è in dolce attesa. VERAMENTE E BASTAAAAA” si legge su. E poi: “Si sapeva già… eccoli che arrivano! Si è sposata anche Guenda Goria ed ha condiviso il suo amore pubblicamente senza dare esclusive!”, “Che tristezza”, “Questi si sposano per comparsate televisive e cachet”.