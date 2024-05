Meraviglioso evento per il volto di Canale 5, che si è unita in matrimonio. L’annuncio sui fiori di arancio è arrivato tramite un post della stessa sposa, ma anche altri che la conoscono molto bene hanno voluto omaggiarla. Lei è stata protagonista in passato di uno dei programmi Mediaset più amati e ora ha potuto vivere una delle giornate più belle di sempre.

Il volto di Canale 5 che ha dunque festeggiato il suo matrimonio è apparsa decisamente molto felice. Infatti, su Instagram ha scritto: “Grazie Dio, grazie vita, grazie mamma! Grazie a tutti coloro che hanno condiviso questo sogno inaspettato insieme a noi nella nostra incredibile fiaba. Siete stati meravigliosi e ci avete trasmesso un amore immenso inaspettatamente straordinario”.

Il volto di Canale 5 si è unita in matrimonio: “Una fiaba”

Questo volto di Canale 5, che è dunque arrivata all’importante traguardo del matrimonio, ha partecipato molti anni fa ad Amici. Lei è una cantante originaria della Sardegna e ha concluso così il suo post in cui ha rivelato di essere convolata a nozze: “Simo e Dome in un unico cuore. Vi vogliamo bene”. E ha taggato colui che è diventato finalmente suo marito.

A sposarsi è stata Simonetta Spiri, 40 anni, che è stata un’allieva di Amici 7 nel 2008 quando vinse Marco Carta. Suo marito si chiama Domenico Cucculliu. All’evento c’erano due ex compagni del programma di Maria De Filippi, ovvero Roberta Bonanno e Pasqualino Maione, che hanno rispettivamente scritto su Instagram: “Non ci sono parole”, “Meravigliosi, matrimonio stupendo. Emozioni all’ennesima potenza, auguri ragazzi, che la vita vi regali tutto ciò che desiderate”.

Le foto delle nozze sono state postate sui social e poi condivise da Il Vicolo delle News, il primo a dare la notizia sul matrimonio di Simonetta Spiri. Lei arrivò alla quarta puntata del serale di Amici, prima di essere eliminata. Poi nel 2009 e nel 2013 ha pubblicato gli album Il mio momento e Quella che non vorrei. Nel 2016 ha vinto il disco d’oro con la canzone L’amore merita.