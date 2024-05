Guenda Goria e Mirko Gancitano, finalmente il Sì. Ora manca solo l’arrivo del piccolo Noah a coronare questo amore solido. E manca poco perché lei, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria – che ovviamente l’ha accompagnata all’altare – è incinta di 7 mesi. Le nozze, annunciate più volte anche in tv oltre che sui social, sono state celebrate giovedì 16 maggio in Sicilia, terra di origine del conduttore, “nella Cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh“.

Ad attenderli fuori dalla cattedrale una folla immensa di fan che hanno seguito tutti gli step della loro relazione, dal primo incontro, all’annuncio della gravidanza, alla proposta e fino al matrimonio. Matrimonio da favola, iniziato con una serenata di Mirko che sul tardi ha chiamato a raccolta tutti i parenti e amici sotto il balcone di Guenda, come documentato da Federico Fashion Style, uno dei tanti invitati vip.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, i dettagli del matrimonio

Tantissimi gli invitati noti al matrimonio della coppia, tra cui anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello come Giucas Casella, Alex Belli e Delia Duran, Soleil Stasi, Dyane Mello e Sarah Altobello, oltre al parrucchiere delle vip. Duecento in totale, che poi hanno festeggiato gli sposi con ricevimento tutto a tema siciliano, in cui si sono esibiti Andy dei Bluvertigo e Sicilia Bedda, un gruppo folkloristico.

E poi gli abiti. In chiesa la sposa ha optato per un classico e bellissimo abito in pizzo con una casta scollatura a V e un lunghissimo strascico. Le forme della gravidanza in evidenze, i capelli raccolti e un bouquet di peonie bianche: Guenda Goria era radiosa nel suo giorno speciale.

Poi, dopo la cerimonia, cambio d’abito per entrambi. Lei ha optato per un vestito più ‘festoso’, sempre bianco candido, sontuoso ma con le maniche a sbuffo che a qualcuno hanno ricordato lo stile di Lady Diana. Lui ha tolto il classico completo blu per uno sartoriale bianco. Ora Guenda Goria e Mirko Gancitano sono ufficialmente marito e moglie e i pensieri vanno tutti a luglio, quando è prevista la nascita di Noah, il loro primo figlio.