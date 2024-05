Amadeus e Giovanna Civitillo sono una coppia molto affiatata a amata dal pubblico televisivo italiano. Lui, presentatore di successo di programmi più importanti della Rai, ma a breve conduttore di punta del canale Nove della Warner. Per il conduttore anche la carriera va alla grande e il successo degli ultimi festival di Sanremo e il nuovo contratto ne sono la prova. Coppia inossidabile, Amadeus ha sempre detto di risposare la moglie mille volte.

“Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte. Non ci fosse lei, la serenità che costruiamo ogni giorno e il fatto che chiedo di prassi il suo consiglio anche per questioni lavorative ed è quasi sempre azzeccato, io non sarei quello che sono”, aveva raccontato in una intervista rilasciata a Gente.

Amadeus e Giovanna, Elena Santarelli rivela un retroscena

Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007 e con la quale ha avuto la sua prima figlia Alice, nata nel 1997. Nel 2003, quando ormai era già separato, ha iniziato la relazione con la ballerina dell’Eredità con cui è convolato a nozze nel 2009, dopo sei mesi dalla nascita di José Alberto.

“Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente”, aveva spiegato in passato Amadeus. E ora a svelare qualcosa di più sulla coppia ci ha pensato Elena Santarelli, collega all’Eredità di Giovanna.

Elena era collega di Giovanna e nell’ospitata a La volta buona ha rivelato che all’epoca nessuno si era accorto del flirt tra i due. Era un momento molto particolare, perché lui era il conduttore e lei la ballerina e soprattutto tra i due c’era anche una importante differenza d’età. Poteva sembrare un’infatuazione, ma alla fine Amadeus e Giovanna stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai. “Lì c’era anche Giovanna…Ma tu avevi capito che stava nascendo l’amore tra Amadeus e lei?”, ha chiesto Caterina Balivo durante l’intervista a La volta buona.

“Capito subito no perché c’era un bell’ambiente…Nel senso che eravamo tutte molto amiche, ci divertivamo, anche Amadeus. L’ambiente era bello. Poi abbiamo visto la scintilla, la scossa”, ha confessato la Santarelli. Ora tutti sanno che anche gli amici più stretti non si erano accorti della scintilla scattata tra i due, oggi una delle coppie dello spettacolo più amate dal pubblico.