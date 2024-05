Amadues, a pochi giorni dall’ultima volta di Amadeus sugli schermi Rai arriva un gesto clamoroso da parte dell’azienda pubblica della tv. È successo poco fa. A dare la notizia il giornalista Giuseppe Candela. La cosa poi ha fatto rapidamente il giro del web scatenando la reazione del pubblico. Non solo. A intervenire anche altri vip, come Rita dalla Chiesa.

Amadeus come sanno ormai i telespettatori ha deciso di lasciare la Rai per passare al Nove. Infatti, il presentatore di Affari tuoi non ha rinnovato il contratto che lo legava a viale Mazzini. Quindi non si tratta di un addio consensuale. Ma comunque sembrava che la Rai e il conduttore si fossero lasciati in buoni rapporti. Sembra invece che non sia così.

Leggi anche: “L’ha fatto ed è stata l’ultima volta”. Amadeus a Una Nessuna Centomila, il pubblico già piange





Choc all’ultima puntata di Affari Tuoi. Cosa è successo ad Amadeus

“Oggi Amadeus ha registrato l’ultima puntata di Affari tuoi (in onda 1 giugno). Non c’era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l’uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all’ultima puntata di Viva Rai2. Che stile!”. Lo ha scritto sul social network X Giuseppe Candela ieri sera. E poi ha aggiunto “Era ovviamente presente la dirigente responsabile del programma Sallustio (presenza scontata) ma erano assenti tutti gli altri. C’erano invece a Viva Rai2”.

Il post ha avuto centinaia di condivisioni e ha scaturito una valanga di commenti, con posizioni diverse: “Credo sia palese ci siano cose che non sappiamo quindi direi che pretendere qualcosa dai dirigenti forse è un po’ troppo”. E ancora: “Perché lui è stato riconoscente? Diciamocelo sinceramente… No…. Doveva comportarsi diversamente. Sicuramente la Rai ha le sue colpe, ma anche Amadeus non è da meno”. Un altro: “Non sappiamo quello che è accaduto visto che Amadeus non vuota il sacco“.

Oggi Amadeus ha registrato l'ultima puntata di #Affarituoi (in onda 1 giugno). Non c'era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l'uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all'ultima puntata di Viva Rai2. Che stile! — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 10, 2024

Tra i commenti spunta anche quella di un nome famoso della tv, ora prestato alla politica: Rita dalla Chiesa. Si capisce bene da chi parte sta l’ex conduttrice di Forum: “La gratitudine bisognerebbe farla inserire fra i 10 comandamenti. Invece, spesso, se ne perdono le tracce….”.

La gratitudine bisognerebbe farla inserire fra i 10 comandamenti. Invece, spesso, se ne perdono le tracce…. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 10, 2024

Bisogna tuttavia ricordare che dopo la notizia dell’addio di Amadus, la Rai aveva diffuso una nota in cui ringraziava pubblicamente Amadeus per il lavoro fatto: “Resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese”.