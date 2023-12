Grandi colpi di scena al Grande Fratello durante la puntata in onda l’11 dicembre. Beatrice Luzzi ha raccontato la sua linea della vita ed è stato molto emozionante: “Quando ero piccola ero molto legata a mio fratello nonostante lui diciamo mi condizionava pesantemente in termini di giudici e manipolazioni. Mia madre non riusciva mai a stare dalla mia parte, io sono molto orgogliosa del fatto che con i miei figli ho cercato sempre e credo con buoni risultati in termini di giustizia nelle loro dispute”.

“Quando sto con loro mi sento completa, quando è nato Valentino ho sentito acquietare quella inquietudine costante. Sono selvatica perché sono legata al cielo e al mare, poco alla realtà. Sono più connessa alle vibrazioni che sento che alle parole. Mia madre è sempre stata dura con se stessa, negli ultimi anni ha fatto tanto per me e mi dispiace se possa restarci male per questo ho detto”, ha detto Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Sara e Varrese sparlano durante la linea della vita di Beatrice

Una vita complessa quella di Beatrice Luzzi che ha parla anche del fratello: “Eravamo molto legati, lui ha avuto un episodio nella sua vita che l’ha indirizzato verso un’altra parte, siamo andati in direzioni sempre più lontani e adesso siamo proprio molto lontani come forma mentale, valori e quotidianità”. Mentre l’attrice raccontava i momenti delicati della sua vita, da casa i telespettatori hanno notato Massimiliano Varrese e Sara Ricci che sparlavano.

“Guarda che scena… da vittima… Intollerabile”, le parole di Massimiliano Varrese mentre Beatrice Luzzi parlava. Sara Ricci e Massimiliano confabulano e prendono in giro l’attrice mentre racconta uno dei momenti difficili della sua vita. Un atteggiamento che ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello. “Varrese e Sara lava i capelli che parlando durante la linea della vita di Beatrice loro proprio voglio essere i concorrenti peggiori di tutte le edizioni”, “Il cesso che parla male di Beatrice durante la sua linea della vita. Squallido, schifoso, penoso, ratto”, “Che schifo che durante tutto il racconto della linea della vita c’era la Ricci assieme a Massimiliano che continuavano a ridere e a fare battute di cattivo gusto su Beatrice. CHE SCHIFO. L’invidia gli sta divorando il fegato.”, si legge sui social.

Persone disumane che non hanno rispetto nemmeno del racconto di una persona ecco chi sono Sara Ricci e Massimiliano Varrese ! CHE SCHIFO #grandefratello #gf pic.twitter.com/3Lb3CYjYra — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 11, 2023

Il cesso che parla male di Beatrice durante la sua linea della vita.



Squallido, schifoso, penoso, ratto#GrandeFratello — Valentina🐷🇦🇱💋 (@valeJZ4) December 11, 2023

Varrese e sara lava i capelli che parlando durante la linea della vita di Beatrice loro proprio voglio essere i concorrenti peggiori di tutte le edizioni#GrandeFratello

pic.twitter.com/qT0DxZ5onp — ktaevjk ~ in only friends era🚩 (@silviarkiveF) December 11, 2023

In sua difesa arriva Giampiero Mughini: “ho nostalgia degli aspetti migliori e difficili del suo carattere, sono certo della sua lealtà, non vedo l’ora di avere Beatrice a casa mia e in questo ultimo caso Cesare dice non tutte le battaglie vanno condotte, qui non c’è nessuna battaglia, ma una serie di maldicenze di una ferocia inaudita e non aggiungo altro”.