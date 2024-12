Bufera al Grande Fratello su una concorrente. Dopo ciò che ha fatto nelle scorse ore si sta ipotizzando la possibilità che ci sia una squalifica immediata. Non sappiamo se riuscirebbe almeno a trascorrere il Capodanno in casa, ma sta di fatto che il pubblico è in subbuglio e sta invocando provvedimenti non solo drastici, ma anche che siano i più tempestivi possibili.

Dopo la puntata del Grande Fratello del 30 dicembre gli animi si sono incendiati e tra alcune gieffine c’è stata qualche lite di troppo. Una concorrente avrebbe oltrepassato ogni limite e quindi ora c’è chi sta chiedendo la squalifica. Vediamo cosa sarebbe successo nelle scorse ore nel programma di Canale 5.

Grande Fratello, concorrente verso la squalifica? Cosa ha fatto

Alcuni utenti sul social network X stanno invitando la produzione del Grande Fratello a disporre la squalifica di questa concorrente, che avrebbe avuto una lite furiosa con Helena. Avrebbe minacciato di aggredire la brasiliana e sarebbe arrivata quasi alle mani con lei. Da qui la volontà soprattutto dei fan della Prestes di veder cacciata via la ‘rivale’.

A finire nel mirino è stata Ilaria Galassi delle Non è la Rai, infatti un’utente ha scritto online: “Confermo che la ces*** Ilaria sta beatamente di fuori in giardino a fumarsi la sua sigaretta. Che schifo, il Grande Fratello deve prendere assolutamente provvedimenti. Dovrebbe essere squalificata“.

Comunicati ufficiali del Grnde Fratello non ce ne sono stati, dunque Ilaria resterebbe per ora all’interno della casa. Ma capiremo nelle prossime ore se ci saranno o meno precisazioni o eventuali chiarimenti sulla vicenda.