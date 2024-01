Disgusto totale al Grande Fratello da parte di Greta, che ha raccontato di qualcosa di negativo che succederebbe nella sauna. Nel pomeriggio del primo gennaio la gieffina ha rotto il silenzio e ha svelato particolari davanti a Sergio e Perla. I telespettatori hanno ascoltato tutto nella diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra e ora esploderanno polemiche.

Ancora una volta è l’igiene ad essere predominante al Grande Fratello, come successo anche in precedenti edizioni. Greta ha parlato della sauna che sarebbe stata trovata in maniera assurda. L’ex concorrente di Temptation Island è rimasta senza parole, nel momento in cui lei ha guardato attentamente quella parte della casa, restando davvero sconvolta.

Leggi anche: “Ma come ti permetti?”. Grande Fratello, Fiordaliso sbrocca a Beatrice. Tensione altissima nella casa





Grande Fratello, Greta fa scoperta ‘choc’ in sauna: “Che schifo”

Dunque, al Grande Fratello Greta ha dato subito un’occhiata alla sauna e ha esclamato: “No, qui non ci metto la testa. Ma lo vedi in che condizioni è? Troppo sporca, ho i capelli bagnati e non mi stendo su tutta questa sporcizia. Ci metto qualcosa sotto, tipo quell’asciugamano blu. Ma ti pare? Troppa sporcizia, troppi batteri, finisce che mi prendo proprio una malattia“.

Perla ha reagito ridendo davanti a quella incredibile scoperta, fatta dalla coinquilina. Mentre Sergio ha confermato lo stato pietoso della sauna e si è disturbato: “Hai ragione, la sauna fa schifo. Ma veramente, ma che schifo“. Poi il discorso tra lui e la Rossetti si è concluso in modo ironico, però ancora una volta è stata ribadita la scarsissima igiene in quella zona.

Greta ha detto ironicamente a Sergio: “Dai, allora poi ti do l’asciugamano”. E D’Ottavi: “Che schifo, ancora peggio”. Chissà se saranno rimproverati dagli autori quei concorrenti, che non pulirebbero bene la sauna.