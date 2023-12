Grande Fratello, durante queste feste di Natale non sono mancate sorprese ma anche litigate. Il tutto verrà riassunto da Alfonso Signorini nella nuova puntata ma tanti si chiedono se anche gli scivoloni continui di Anita Olivieri saranno prima o poi argomento delle dirette. Il pubblico del reality show – ovviamente non tutto perché la bionda ha anche molti fan – ha notato ed evidenziato in rete un altro episodio che sarebbe degno di una squalifica.

Nelle edizioni precedenti, scrivono in molti, sarebbe già stata cacciata dalla Casa. E invece Anita è ancora lì. Tra le gaffe più recenti, anche queste criticate aspramente dal popolo della rete, la “battuta” su Vittorio Menozzi e Federico Massaro che a suo avviso che ci metterebbero molto tempo a uscire dal bagno: “Me li ricordavo diversi i ragazzi, ma che è successo?“. Ma ben più gravi le affermazioni sul cugino, che soffre di alcuni problemi tra cui la dislessia.

GF, pubblico nero con Anita: cosa è successo adesso

“Poverino è nato prematuro. Ce le ha tutte… Dislessico, disgrafico e soffre di discalculia. lo prendiamo un sacco in giro, è piccolino. Poverino… Lo massacriamo, io e mio fratello”, aveva raccontato Anita poco tempo fa sempre al Grande Fratello. Che nelle ultime ore ha fatto arrabbiare di nuovo gli spettatori.

Come mostra il video qui sotto, stava ballando davanti agli specchi con Fiordaliso e Rosy Chin e proprio all’inizio del filmato la si sente esclamare “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo“. Una frase che ha già scatenato il caos fuori. Molti non riescono ad accettare che si faccia ironia su questa malattia:” Io con una madre con questa malattia non posso accettare queste battute di bassissimo livello. E chi come te le minimizza fa schifo uguale”, si legge.

"sembriamo che c'abbiamo il Parkinson quando balliamo". La ratta bionda se non dice cagate non sta bene. #GrandeFratello #Anita pic.twitter.com/iKlLcglveX — la_cricri ♈☀️gen X (@mel_cri) December 27, 2023

E ancora: “Io le auguro che nella vita non le capiti MAI di avere figli con dsa o parenti con Parkinson o addirittura di non averlo lei! Questa pur di fare la bulla spara a zero su tutto e tutti ma non si rende conto” e “Che schifo di ragazza”. C’è anche chi tagga il Grande Fratello chiedendo che venga mostrato in diretta questo video.