Zeudi Di Palma ha vissuto un momento di grande sconforto dopo il duro scontro in diretta con Helena Prestes durante l’ultima puntata del Grande Fratello. L’ex Miss Italia, al termine della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, si è ritirata nella sua stanza, dove è scoppiata in un pianto disperato. A darle conforto è stata Amanda Lecciso, che, essendo molto vicina alla modella brasiliana, ha cercato non solo di consolare Zeudi, ma anche di rassicurarla riguardo al loro rapporto.

“Io so che tu capisci la sua posizione, comprendi la sua idea”, ha detto Amanda, trovando l’approvazione di Zeudi. Tra le lacrime, Zeudi ha confidato ad Amanda di non vedere più alcuna possibilità di recupero nella sua relazione con Helena, ritenendo che dall’altra parte non ci sia alcuna intenzione di riaprire il dialogo.

Leggi anche: “Messaggio per Alfonso”. Grande Fratello, lui resta di stucco e Chiara corre ad abbracciarlo







Grande Fratello, la confessione di Zeudi a Chiara

“Tu lo sai, lei è buona e poi si apre. Dalle un po’ di tempo e potrai parlarci. Non è una persona rigida che non cambia idea, né con scarsa intelligenza. È molto sensibile e aperta a tornare sui suoi passi”, ha aggiunto la Lecciso nel tentativo di rincuorarla. Nel frattempo, Zeudi si è sfogata anche con Chiara. L’ex Miss Italia, togliendosi il microfono, ha raccontato alla coinquilina di aver ricevuto un bacio a stampo da Helena sotto le coperte all’interno della Casa.

Un video su X ha mostrato il momento della confessione della ex Miss a Chiara, ma il pubblico non ha creduto alla sua versione e ha duramente criticato Zeudi, accusandola di falsità e di aver inventato tutto ai fini del gioco. Alcuni utenti hanno commentato l’accaduto criticando pesantemente Zeudi: “Ricomincia la trasformazione di Z….mah…in puntata, un agnellino, in casa una tora!!!🙄🙄”, ha scritto qualcuno.

Un’altra utente ha aggiunto: “Guarda che l’hanno fatto vedere 1 mese fa che erano a letto di pomeriggio ed è sempre stata Zeudi a dare il bacio a Helena, e la stessa cosa è successa in giardino: è stata Zeudi con la mano a prendere la testa di Helena, l’ha avvicinata a sé e le ha dato un bacio. Si è visto ieri”.

zeudi si è tolta il microfono per raccontare che una volta erano a letto e Helena l'ha baciata a stampo pic.twitter.com/BkVXBJqzrz — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 31, 2025

Le critiche non si sono fatte attendere: “Falsa ormai non ti crediamo più”, “Perché non lo dici col microfono? Perché sai che non è vero”, “Una falsa bugiarda sparla sempre fu Helena svegliassaaa voi volete a tutti costi la ship saffica è inutile che spingete Helena ha capito lo sporco giovo di zeudi #heleners #zelena #exzelena #grandefratello“, “Non fai più notizia, ti aggrappi al passato perché sai che nel tuo futuro Helena non c’è”, hanno scritto alcuni utenti su X.