Mentre Helena Prestes e Ilaria si trovano a rischio squalifica e Jessica è preoccupata per un possibile televoto lampo, il Grande Fratello ha deciso di intervenire con una sanzione per tutti i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Attraverso un annuncio ufficiale, letto da Luca Calvani e Amanda Lecciso, il reality ha comunicato una drastica riduzione del budget settimanale, con effetto immediato.

La decisione ha avuto un impatto significativo sui concorrenti, furiosi per la punizione che ha decurtato il loro budget del 30%. Luca Calvani ha espresso il suo disappunto, incitando gli altri a mantenere un atteggiamento più responsabile. Tuttavia, il suo intervento ha alimentato una nuova tensione, culminata in una discussione accesa con Jessica Morlacchi, con cui i rapporti sono peggiorati dopo numerosi scontri avvenuti nelle scorse settimane.

Grande Fratello, Helena manda a quel paese Luca

La situazione è diventata ancora più tesa quando Helena Prestes, una delle principali coinvolte nel provvedimento, si è sfogata contro Luca Calvani. Durante il pranzo, l’attore le ha suggerito di mantenere la calma, dicendole: “Stai calma”. Questo invito ha fatto infuriare Helena, che ha reagito mandandolo a quel paese.

Dopo aver ricevuto questo consiglio, la modella brasiliana ha risposto mandandolo a quel paese e dicendo che non sopporta più né lui né tutta la situazione che si è venuta a creare all’interno della casa dopo il litigio di pochi giorni fa con Jessica Morlacchi. “Basta, io non faccio più niente. Hai rotto, mandatemi a casa. Non ce la faccio più“, ha proseguito Helena.

Stufa della situazione che si è venuta a creare in queste settimane, e soprattutto dopo la violenta lite prima con Ilaria e dopo con Jessica, Helena ha sbroccato a Luca mandandolo a quel paese. “Che cavolo vuoi? Che vuoi da me? Ma che palle. Non ho fatto niente”, ha detto la giovane a Luca che cercava di spiegare il motivo del suo consiglio.

ma vuoi vedere che alla fine saranno proprio i loro badanti a farla cacciare fuori? pic.twitter.com/nz5eS56KWz — 💥 (@maiunajoia_) January 7, 2025

Tanti i commenti degli utenti che hanno assistito alla scena: “Vuoi vedere che alla fine saranno proprio i suoi badanti a cacciarla fuori?”, “Luca cerca di ammaestrarla, ma la sua vera natura esce sempre fuori”, “Se resta nella casa, a fine mese avremo un altro sbrocco”, “Ormai si accende con nulla”, “Lo dico anche per lei, non può stare lì dentro in questo modo”, “Non pensa mai di aver fatto qualcosa di sbagliato, assurdo”, si legge.