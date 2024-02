Nel terzo appuntamento di Sanremo 2024 a far discutere sui social è stato l’incontro tra Dargen D’Amico e Sabrina Ferilli, quest’ultima ospite del Festival per presentare la sua nuova fiction Gloria, che inizierà il prossimo 19 febbraio. Il cantante invece doveva presentare un suo collega, visto che Amadeus ha deciso di rivoluzionare la presentazione, facendo annunciare i nomi degli artisti ai big che non si sono esibiti.

Durante la diretta di Sanremo 2024 forse anche lo stesso direttore artistico non si è subito reso conto di quella frase di Dargen D’Amico, che però avrebbe celato un fine bollente. Sabrina Ferilli ha prontamente replicato con tranquillità, ma il web inevitabilmente si è infiammato perché alla base dell’affermazione del cantante di Onda alta ci sarebbe stato qualcosa di hot.

Leggi anche: “Lei è la fidanzata di Josè…”. Sanremo 2024, le telecamere sul figlio di Amadeus. E vai col gossip





Sanremo 2024, Dargen D’Amico fa una battuta hot a Sabrina Ferilli

A servirgli sul piatto d’argento la battuta dai connotati hot è stata la stessa attrice a Sanremo 2024, ovviamente in maniera involontaria. Dargen D’Amico ha ascoltato la frase di Sabrina Ferilli, prima di replicare in modo inaspettato. La donna ha infatti domandato: “Ma come mai c’è questo giro di queste tre persone per fare un nome?“. E l’artista ha sorpreso tutti.

Dargen ha risposto quindi così: “Perché in tre è più divertente“. Un’allusione hot che ha fatto impazzire la rete. Mentre Ferilli ha semplicemente detto: “Ah, il numero perfetto, è pitagorica la spiegazione”. C’è stato subito un accenno di sorriso da parte di Amadeus, ma non sappiamo se abbia colto l’intento del cantante. Vediamo invece come hanno reagito gli internauti.

Questo quanto scritto sui fan: “Gli ormoni di Dargen che parlano”, “Dargen subito sul pezzo”, “Toccata pianissimo”, “Lui è praticamente l’amico che ha sempre la risposta pronta”.