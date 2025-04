Non si placano le polemiche dopo la fine della 18esima edizione del Grande Fratello. Ieri sera è scoppiato un vero caos a seguito di una cena a Napoli alla quale presenti alcuni ex concorrenti del reality show. Tra questi anche Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice e la fidanzata di quest’ultimo, Chiara Cainelli. Nessuno di loro a quanto pare si aspettava di ritrovarsi insieme seduti allo stesso tavolo.

Gli ex del Gf ieri erano tutti ospiti al Castello delle Cerimonie, il Grand Hotel La Sonrisa. Ma come ben sanno i telespettatori che hanno seguito per sei mesi il programma, tra Lorenzo e Alfonso non correva buon sangue. O meglio: dentro la Casa i due erano grandi amici, ma tutto è cambiato dopo l’eliminazione di D’Apice. Da fuori infatti Alfonso ha accusato Spolverato di usare Chiara per le sue dinamiche. Quello che è successo a cena quindi ha sorpreso tutti.

“A cena insieme e poi il caos”. Alfonso, Chiara e Lorenzo: com’è andata a finire tra loro

La tensione tra i due si era manifestata in puntata, quando Alfonso si era lasciato andare a dichiarazioni piuttosto dure. Spolverato, a sua volta, non è stato zitto. Nei giorni scorsi ha ha lanciato alcune frecciate via social, dicendosi deluso dal comportamento di alcuni ex coinquilini, che gli avrebbero voltato le spalle una volta fuori dal gioco. Anche se non ha fatto nomi, in molti hanno pensato subito ad Alfonso e ij particolare a Chiara, che is professava sua grande amica.

Ieri sera, per la prima volta dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo, Alfonso e Chiara si sono ritrovati nello stesso luogo: una cena al Castello delle Cerimonie. Fino ieri Lorenzo era rimasto a Milano, dove aveva partecipato ad alcune serate con altri ex gieffini come Stefano, Federica e Michael. Alfonso e Chiara, invece, si erano divisi tra Trento e il capoluogo campano.

il nano meshato che sboccia prima con lallo che con javier la grande amicizia pic.twitter.com/tGn77BlqNR — V (@harsiness) April 22, 2025

Le immagini della serata non hanno tardato a finire sui social, scatenando immediatamente la curiosità del pubblico. A sorpresa, infatti, si vedono Lorenzo e Alfonso ridere e brindare insieme agli altri ex concorrenti. Sorrisi autentici o solo di circostanza?

e come volevasi dimostrare alla fine era una banalissima cena dove sono stati invitati tutti per sponsorizzare il castello come quella con le monsè, tanto che non hanno nemmeno ancora parlato di ciò che è successo tra di loro e di tutta la situazione!!!😏 pic.twitter.com/rBEd2awkQw — ;☔️ (@NelNomedi_) April 22, 2025

Lorenzo ha scelto di chiarire via social: “Vedo che si sta parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso, Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa anche per me. E mi dispiace molto, perché non mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro. Ancora non abbiamo avuto modo di parlarne, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui. Me li sono trovati qui. Ovviamente le domande sono tante”.

E Shaila? La ballerina a quanto pare non ha preso molto bene la reunion dei suoi ex coinquilini. Sarà un caso ma proprio da ieri l’ex velina ha smesso di seguire Alfonso e Chiara. Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi.