La finale dell’Isola dei Famosi 2021 andrà in scena il prossimo 7 giugno e, come ormai è noto, per la prima volta nella storia del reality show il vincitore di questa 15esima edizione non verrà proclamato in studio, a Milano, ma direttamente in Honduras. Per via delle restrizioni Covid, chi torna in Italia dall’estero, infatti, deve restare due settimane in quarantena e se i finalisti fossero ripartiti per Milano dopo la semifinale, l’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda almeno fra 14 giorni.

I primi due naufraghi volati dritti in finale sono stati Andrea Cerioli e Ignazio Moser e dopo l’ultima puntata a contendersi il titolo insieme all’ex UeD e all’ex GF Vip ci sono altri quattro concorrenti: Awed e Matteo Diamante, rispettivamente terzo e quarto finalista di questa edizione e poi Valentina Persia e Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi 2021, sorpresa in finale: “Cecilia Rodriguez in Honduras”



Questi sono dunque gli ultimi giorni da naufraghi per i vip rimasti in gioco e, visto che saranno lontani dall’Italia la sera della finalissima, la produzione ha pensato di far loro delle sorprese. E che sorprese! Il sito Fanpage ha appreso che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione hanno giù preso un volo per l’Honduras qualche giorno fa per raggiungere i loro fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, per sostenerli in finale.







E in effetti non era passata inosservata l’assenza di Cecilia Rodriguez alla semifinale dell’Isola dei Famosi, che è andata in onda lo scorso lunedì 31 maggio. Al suo posto, in studio, a fare il tifo per Ignazio Moser c’era il suo amico Andrea Damante. Dunque ora si scopre che la modella argentina, insieme ad Arianna Cirrincione è già partita per Cayo Paloma.

Ovviamente né Ignazio Moser né Andrea Cerioli hanno la minima di idea della sorpresa architettata dalla produzione del reality per lunedì sera, quando potranno finalmente riabbracciare le loro fidanzate. Ma sicuramente anche per gli altri naufraghi arrivati in finale potranno rivedere un parente, anche se al momento non sono uscite indiscrezioni sui nomi.